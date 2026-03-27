Η Περιφέρεια άνοιξε χώρο διαλόγου και ενδυνάμωσης με το εργαστήριο “Σώματα Γυναικών” στη Λάρισα

Βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σώματα Γυναικών» υλοποίησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Αντιπεριφέρεια Ισότητας στη Λάρισα, εντάσσοντάς το στο σύνολο των πρωτοβουλιών της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Μαρτίου στη Σχολή Χορού «Les Danseurs» της κας Ιωάννας Καρπούζα, η οποία παραχώρησε την αίθουσα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή γυναικών που αναζήτησαν έναν χώρο έκφρασης, ενδυνάμωσης και ουσιαστικού διαλόγου.

Κεντρικός στόχος του εργαστηρίου ήταν να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα έμφυλα στερεότυπα και οι κοινωνικές επιταγές διαμορφώνουν την εικόνα και την εμπειρία του γυναικείου σώματος. Μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το σώμα τους, όχι μόνο ως βιολογική οντότητα, αλλά και ως φορέα κοινωνικών νοημάτων, βιωμάτων και ταυτοτήτων.

Το εργαστήριο βασίστηκε σε βιωματικές τεχνικές που αντλούν στοιχεία από το θέατρο και τον χορό, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Εκεί, οι γυναίκες μπόρεσαν να εκφραστούν ελεύθερα, να μοιραστούν εμπειρίες και να προσεγγίσουν ζητήματα όπως η αυτοεικόνα, η αυτοπεποίθηση και η κοινωνική πίεση. Παράλληλα, ενισχύθηκε η συλλογική επεξεργασία εμπειριών, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης.

Την υλοποίηση της δράσης ανέλαβαν η Αγλαΐα Νάκα, θεατροπαιδαγωγός και κοινωνιολόγος, και η Σόνια Ντόβα, χορεύτρια και χορογράφος με εξειδίκευση στις ενσώματες καλλιτεχνικές πρακτικές. Μέσα από τη συνεργασία τους, συνδυάστηκαν δημιουργικά οι τέχνες με την κοινωνική προσέγγιση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία προσωπικής και συλλογικής ενδυνάμωσης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Ισότητας, με επικεφαλής τον κ. Βασίλη Σίμο, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία ανάλογων δράσεων για την ουσιαστική εμπέδωση της ισότητας. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδεύεται από αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων στην καθημερινότητα. Τόνισε, επίσης, ότι μέσα από παρόμοιες πρωτοβουλίες ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των γυναικών και τίθενται οι βάσεις για την αποδόμηση βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η δράση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος θα επεκταθεί και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες, όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Μαγνησία. Σκοπός είναι η διάχυση αντίστοιχων δράσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια, με στόχο την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ενίσχυση μιας κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.

Η επιτυχία του εργαστηρίου επιβεβαιώνει την ανάγκη για περισσότερες πρωτοβουλίες που δεν περιορίζονται στη θεωρητική προσέγγιση, αλλά επενδύουν στη βιωματική εμπειρία και τη συμμετοχή. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η ισότητα παύει να αποτελεί απλώς ένα θεσμικό αίτημα και μετατρέπεται σε καθημερινή πρακτική, που διαμορφώνει συνειδήσεις και κοινωνικές συμπεριφορές.