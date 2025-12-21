Η Περιφέρεια βράβευσε Θεσσαλούς μαθητές για τις διακρίσεις τους σε ευρωπαϊκούς αγώνες

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας τίμησε Θεσσαλούς αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκούς αγώνες, προβάλλοντας με τις επιτυχίες τους τη Θεσσαλία και την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Κουρέτας απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε αθλητές από διαφορετικά αθλήματα, οι οποίοι με σκληρή δουλειά, επιμονή και ήθος κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του θεσσαλικού αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας βράβευσε τους παρακάτω αθλητές:

1)Βαϊόπουλος Παναγιώτης για την κατάκτηση της 3ης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μπάσκετ Κωφών

2) Ο Φραδέλος Μάριος – Οδυσσέας για την 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό Ταεκβοντό Grand Prix Final

3) Τζιόλα Αναστασία 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παμπαίδων Παγκορασίδων Ταεκβοντό

4) Τόλη Αντωνία 2η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων Ταεκβοντό

5) Γρηγορίου Μελετίνη 3η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Παρόντες στη σεμνή τελετή βράβευσης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Σουλούκος Σωτήριος και η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης κ. Ντιντή Χρύσα.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπογράμμισε ότι «οι επιτυχίες των Θεσσαλών αθλητών αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για όλους μας και φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, επενδύοντας τόσο στις αθλητικές υποδομές όσο και στις δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή και την αριστεία»

Παράλληλα, συνεχάρη τους προπονητές, τις οικογένειες και τα σωματεία των αθλητών, επισημαίνοντας ότι οι διακρίσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και μακροχρόνιας δουλειάς.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως τόνισε ο κ. Κουρέτας, θα συνεχίσει να στηρίζει τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη