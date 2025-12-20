Η Περιφέρεια για πρώτη φορά καταγράφει και αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία της

Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε να προχωρήσει σε σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της (51 στο σύνολο) και η προσπάθεια αυτή παρουσιάστηκε από τον Δημ. Κουρέτα και εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επίσης στη συνεδρίαση ψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός για το 2026.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Κουρέτας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες με την σύσταση Επιτροπής που θα καταθέσει σε χρονικό διάστημα 12 μηνών πολυετές σχέδιο αξιοποίησης και διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει κτίρια, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Μέσα στην καταγραφή θα συμπεριληφθούν και τα ακίνητα που δεν συμπεριλαμβάνονται σήμερα στο Ε9 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός

Στο μεταξύ, το Σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2026 όπως και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό της περιόδου 2026-2029, ψήφισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.Ο προϋπολογισμός ισοσκελίζεται στο ποσό των 235.624.000 ευρώ.

Το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού, εκτιμάται στα 207.885.850 ευρώ και το ταμειακό υπόλοιπο στα 27.738.150 ευρώ με τα έξοδα στα 235.624.000 ευρώ. Βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας είναι αυτά που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) και ανέρχονται σε 57.151.000 ευρώ ενώ εξειδικεύονται ως εξής:Για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες: 7.452.000€.Για μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι. Δ. Α. Χ.: 26.064.000€.Για εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας: 1.420.000€.Για δαπάνες μεταφοράς μαθητών: 16.135.000€.Για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών: 6.080.000€.

Τα έσοδα επιχορηγήσεων μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογίζονται σε 129.007.500€. Επίσης για λόγους λογιστικής απεικόνισης της αποπληρωμής των Δανείων από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει εγγραφεί ισόποσα στα έσοδα και στα έξοδα ποσό 567.500,00. Εξάλλου, τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης) ανέρχονται σε 6.577.400€ και τα λοιπά έσοδα σε 15.149.950€.Η πρόβλεψη των χρηματικών διαθεσίμων 27.738.150,00€ αναλύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όχι στο «χαράτσι» για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ

Η περιφερειακή παράταξη «Πρωτοβουλία» του Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα υιοθέτησε ψήφισμα των αθλητικών Σωματείων του Ν. Λάρισας και το κατέθεσε προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την «εξόντωση του ελληνικού αθλητισμού, επιβάλλοντας υπέρογκα χαράτσια για την παραχώρηση των γηπέδων του ΕΑΚ Λάρισας», που ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όχι στον δήμο, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των Νομών της Θεσσαλίας.

Ο κ. Πέτρος Κρίκης, εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής 23 Αθλητικών Σωματείων που πρότεινε το ψήφισμα στην Περιφερειακή Αρχή, τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο δηλώνοντας πως ο τιμοκατάλογος που εκδόθηκε για την χρήση των εγκαταστάσεων εξοντώνει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ενέκρινε τελικά το ψήφισμα της «Πρωτοβουλίας» και εξέφρασε μεταξύ άλλων «την αντίθεση του στην πρωτοφανή απόφαση του υπουργείου αθλητισμού, που στάλθηκε ως εγκύκλιος στις διορισμένες διοικήσεις από την κυβέρνηση των 17 ΕΑΚ της χώρας, που ελέγχονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο υπουργός κ. Βρούτσης ζητάει από τα αθλητικά σωματεία αύξηση 900% για να παραχωρούνται οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις στους αθλητικούς συλλόγους για τις ανάγκες της προπόνησης και των αγώνων. Μια εγκύκλιο που η διοικούσα επιτροπή του ΕΑΚ Λάρισας ανέλαβε να εφαρμόσει πρώτη σε όλη την Ελλάδα».

Οι επικεφαλής των παρατάξεων εξέφρασαν συνολικά την αντίθεσή τους στην πολιτική της αύξησης εκ μέρους του ΕΑΚ και τόνισαν όπως και η πλειοψηφούσα παράταξη, πως η χρήση των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι δωρεάν.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των αθλητικών συλλόγων της Λάρισας και εκφράζει την πλήρη διαφωνία του σ’ αυτή την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου που σκοπό έχει να συρρικνώσει κι’ άλλο τα αθλητικά σωματεία, και απαιτήθηκε να αποσυρθεί η εγκύκλιος του υπουργού αθλητισμού και της ΓΓΑ.

Τέλος στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, οι οποίοι διάβασαν ψήφισμα του οργάνου τους για τη στήριξη του γεωπονικού και του αγροτικού κλάδου, το οποίο και υιοθέτησε το Σώμα.