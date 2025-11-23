Η Περιφέρεια ενισχύει την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στη Θεσσαλία

Οι δράσεις που υλοποιεί και προγραμματίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, Στέφανο Πάικο, και τον Πρόεδρο του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών, Αθανάσιο Πατσιούρα, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνας Κομήτσα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των Φορέων ανέδειξαν την ανάγκη προμήθειας ειδικών οχημάτων για την υποστήριξη των ΑμεΑ, δράση η οποία περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της Περιφέρειας.

Οι εκπρόσωποι των ΑμεΑ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους τόσο για την ανταπόκριση στο συγκεκριμένο ζήτημα όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, ο οποίος, μέσω δράσεων και παρεμβάσεων, στοχεύει στη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρία.

Κεντρική προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και προσωπικό υποστήριξης, μέσω χρηματοδότησης 24.600.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή 326 μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται και η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Δράσεις για την ανεξάρτητη διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία μέσω ήπιων τεχνικών παρεμβάσεων προσβασιμότητας». Παράλληλα, η Περιφέρεια στηρίζει δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ δρομολογεί νέες παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία δομών για παιδιά με αυτισμό και προγράμματα δραστηριοτήτων για παιδιά με αναπηρία στα ΚΔΑΠ.». Επιπλέον, η Περιφέρεια συνεχίζει τη χορήγηση δελτίων για δωρεάν αστικές μετακινήσεις σε άτομα με αναπηρία.