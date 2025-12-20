Η Περιφέρεια ενισχύει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λάρισας με σύγχρονο αξιολογικό εργαλείο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προμήθευσε το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λάρισας με το αξιολογικό εργαλείο WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition), ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα διεθνώς εργαλεία για την αξιολόγηση της νοητικής ικανότητας και της γνωστικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.

Το εργαλείο παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Κουρέτας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Ισότητας κ. Βασίλη Σίμου. Το WISC-V παρέλαβαν η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Βασιλική Ζιάκα και η Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λάρισας κ. Άννα Γκάργκα, μαζί με αντιπροσωπεία στελεχών της δομής.

Η χρήση του WISC-V είναι ζωτικής σημασίας για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών, καθώς και για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης. Το εργαλείο παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα και εστιάζει σε πολλαπλές γνωστικές περιοχές, όπως η λογική σκέψη, η μνήμη, η κατανόηση γλωσσικών εννοιών, η αντιληπτική ικανότητα και η οργανωτική σκέψη.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένων γνωστικών αδυναμιών που ενδέχεται να επηρεάζουν τη σχολική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους εκπαιδευτικούς.

Η έγκαιρη και ακριβής αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών παρέμβασης, ενισχύοντας τη μαθησιακή πορεία και τη συνολική ευημερία των μαθητών, ιδίως εκείνων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, επενδύοντας σε σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και υποδομές. Στόχος της είναι η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές και η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση.