Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα βήμα πιο κοντά στην ουσιαστική προώθηση της φυλετικής ισότητας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαινίασε διημερίδα εργαστηρίων με τίτλο «Εργαστήρια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και στους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης», σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος GenderFlagship. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην πόλη της Λάρισας φιλοξένησε ειδικούς συμβούλους σε θέματα ισότητας με στόχο την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές.



Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, ιδιαίτερα στις μικρές και πιο κλειστές κοινωνίες της Θεσσαλίας. «Οι μικρές κοινωνίες έχουν στερεότυπα και για να σπάσουν θέλουν χρόνο και μεγάλη προσπάθεια», σημείωσεαναγνωρίζοντας πως η έλλειψη πληροφόρησης και δομών συχνά λειτουργεί ως εμπόδιο για την επίτευξη πραγματικής ισότητας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας, κ. Σίμος Βασίλης χαιρέτησε την έναρξη των εργαστηρίων, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και τους σκοπούς του προγράμματος, ενώ επεσήμανετη σημασία συνεργασίας όλων των φορέων για την ευρύτερη επίτευξη της φυλετικήςενσωμάτωσης.«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα μέλη των ΔΕΠΙΣ των δήμων όλης της Θεσσαλίας, ενημερώνονται για το πως θα μπορέσουν να προωθήσουν την ισότητα στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, εμφανίστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες κάθε περιοχής. Παράλληλα, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Υπουργείο, τονίζοντας πως στηρίζει τους δήμους και τις περιφέρειες ώστε η ισότητα των φύλων να εντάσσεται ουσιαστικά στον σχεδιασμό, στις πολιτικές και στα τοπικά προγράμματα.



Για τη σπουδαιότητα της διημερίδας μίλησε μέσα από διαδικτυακή σύνδεση η κ. Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΥΚΟΙΣΟ), εκπρόσωπος της SG Reform, European Commission (tbc), η οποία με τη σειρά της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στηνανάγκη εξοικείωσης με τα σύγχρονα δεδομένα, ως προς τη διάσταση του φύλου σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών, αλλά και στην δημιουργία μιας νέας πολιτικής στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο.



Τα εργαστήρια επικεντρώνονται στην πρακτική εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων που μπορούν να ενσωματωθούν στη λειτουργία των δήμων και των τοπικών φορέων. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, τρόποι αποτύπωσης των ανισοτήτων μέσα από δεδομένα, καθώς και τεχνικές αναδιαμόρφωσης προϋπολογισμών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών — ανδρών και γυναικών.

Οι συμμετέχοντες είχαν ιδιαίτερα ενεργοί παρουσία, καθώς η συζήτηση άγγιξεζητήματα της καθημερινότητας. Από την εκπαίδευση και την επαγγελματική ισότητα, μέχρι την εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. H ειδική σύμβουλος σε θέματα ισότητας κ. Καλαϊτζή, ο κ. ΡεζάρΞελό και η κ. Ιμάν Ελ Γομρί, από την εταιρεία ExpertiseFranceεπεξήγησαν εκτενώς τόσο τα εμπόδια, όσο και τους διευκολυντικούς παράγοντες που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία της ενσωμάτωσης.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν η χωρική αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κ. Μ. Γαλλιού, οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχεςκ.κ.κ. Α. Κομήτσα, Δημ. Τσέτσιλας και Χρ. Γκουρομπίνος, καθώς και το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, κ.Ελένη Νταλάκα. Παρευρέθηκαν επίσης η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελέρ κ. Σεβαστή Λαδοπούλου, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ.Ζιάκα, ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης κ. Πουτσιάκας, μαζί με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων που στηρίζουν ενεργά δράσεις για την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Η δεύτερη ημέρα του διήμερου εργαστηρίου ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Επιμελητήριο Λάρισας. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσειστοχευμένες τεχνικές συνεδρίες, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον σχεδιασμό ισότιμων πολιτικών. Παράλληλα, απέκτησε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν και οι ίδιοι εργαλεία όπως το GRB (Κατάρτιση Προϋπολογισμού με Ευαισθησία ως προς το Φύλο), το GIA (Εκτίμηση Επιπτώσεων Φύλου) και το GEP/GAP (Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων).

Με την υλοποίηση των εργαστηρίων στη Θεσσαλία, η Περιφέρεια επιδιώκει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να αποκτήσει τα απαραίτητα αντανακλαστικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο δίκαιες και συμπεριληπτικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα της αυτοδιοίκησης.