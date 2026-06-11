Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ΑμεΑ

Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να προχωρήσει στην πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και, για πρώτη φορά, Β΄ βαθμού, αποτελεί ουσιαστική δικαίωση της πρωτοβουλίας και της επίμονης διεκδίκησης της Περιφερειακής Αρχής του Δημήτρη Κουρέτα.

Ήδη από τον Μάιο του 2025, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε απευθύνει επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας ζητώντας είτε την προκήρυξη ειδικού προγράμματος μέσω της ΔΥΠΑ για την απασχόληση ΑμεΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είτε την τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος, ώστε να ενταχθούν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.

Στην επιστολή της, η Περιφέρεια είχε τεκμηριώσει την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της, ιδιαίτερα μετά τις πρωτοφανείς καταστροφές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότιμης συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Το σχετικό αίτημα είχε επαναφέρει πρόσφατα στη δημόσια συζήτηση και η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα, κατά την παρέμβασή της στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας που διοργάνωσε στη Λάρισα η εφημερίδα «Ελευθερία», τονίζοντας ότι «ποτέ δεν είναι αργά να ικανοποιηθεί το αίτημα για τις προσλήψεις ΑμεΑ» και ότι «οι ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας παραμένουν μεγάλες».

Η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου επιβεβαιώνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα αυτής της διεκδίκησης, καθώς για πρώτη φορά το πρόγραμμα επεκτείνεται και στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού. Μάλιστα, το νέο πρόγραμμα προβλέπει 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, διάρκειας 18 μηνών, με επιχορήγηση του 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, ενώ συνολικά οι θέσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσω της δράσης ανέρχονται πλέον στις 3.000.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι τεκμηριωμένες προτάσεις και η σταθερή διεκδίκηση της Περιφερειακής Αρχής μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν τόσο τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης όσο και την ουσιαστική κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία.