Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει διαγωνισμούς καινοτομίας και ρομποτικής

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (H.E.R.O.), διοργανώνουν το Σάββατο 24 Ιανουαρίου και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, τους διαγωνισμούς καινοτομίας και ρομποτικής: 1. Uknown Mission League (UML) 2. Robofest Hellas σε χώρους του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).

Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς ρομποτικής και κατασκευών οι οποίοι προάγουν την εφευρετικότητα, την καινοτομία, την υπολογιστική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και το ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Οι ομάδες που θα διακριθούν στον Εθνικό Διαγωνισμό Robofest Hellas κερδίζουν απευθείας θέση στον Παγκόσμιο Τελικό του Lawrence Technological University (LTU) στο Michigan, Η.Π.Α. και μπορούν να διεκδικήσουν σημαντικές υποτροφίες σπουδών από το LTU, ανάλογα με την κατηγορία τους.

Εκτός από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα μπορούν να συμμετάσχουν με περίπτερο όπου θα παρουσιάζουν εργασίες τους οι οποίες εντάσσονται στα παραπάνω πεδία. Η είσοδος στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη και ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό.

Οργανωτική Επιτροπή

Ιωάννης Αναστασίου, Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων

Κωνσταντίνος Τσίχλας, Ιδρυτής H.E.R.O.

Γιώργος Γιαννόπουλος, HEAD REFEREE

Απόστολος Ξενάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Π.Θ. και εκπρόσωπος HERO στη Θεσσαλία

Δρ Σπύρος Κούριας, Συμβασιούχος Διδάσκων του Π.Θ. και STEAM Research Expert

Σωτηρία Κατσαφάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων.

Επιστημονική Επιτροπή

Δημήτρης Καλλιώρας, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π. Θ.

Γιώργος Σταμούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Π.Θ.

Αντώνης Αργυρίου, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Π.Θ.

Μιχάλης Καλογιαννάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Π.Θ.

Γιώργος Καρακωνσταντής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Π.Θ.

Βασίλης Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

Απόστολος Ξενάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Π.Θ.

Δημήτρης Καραμπερόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Π.Θ.

Δημήτρης Σωτηρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Π.Θ.

Δρ Σπύρος Κούριας, Συμβασιούχος Διδάσκων του Π.Θ. και STEAM Research Expert.

Η λήξη των εγγραφών έχει οριστεί για τις 10/1/2026. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των διαγωνισμών, υλικό παλιότερων διαγωνισμών αλλά και την πλήρη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες ΕΔΩ (UML) και ΕΔΩ (Robofest).