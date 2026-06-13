Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εταίρος του ευρωπαϊκού έργου EU-DRIVE

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί εταίρο του ευρωπαϊκού έργου EU-DRIVE (European Upskilling in Disaster Resilience and Innovation in Vocational Excellence), συμμετέχοντας σε μια διεθνή κοινοπραξία που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων πολιτών και επαγγελματιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση.

Το έργο, το οποίο είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus+, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης ERASMUS-EDU-2025-PEX-COVE (Grant Agreement No. 101260905). Το EU-DRIVE συγκεντρώνει μια κοινοπραξία από 15 δικαιούχους και 4 συνδεδεμένους εταίρους από έξι χώρες: την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μολδαβία.

Η Πρωτοβουλία ξεκίνησε επίσημα στις 28–29 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας τους εταίρους του τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά στο European University Cyprus – CERIDES (EUC-CERIDES) στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης (kick-off meeting).

Το EU-DRIVE επικεντρώνεται στην προετοιμασία και ενδυνάμωση των πολιτών για μια εποχή ολοένα και πιο σύνθετων προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και τις καταστροφές. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μοντέλο επαγγελματικής αριστείας στην ανθεκτικότητα έναντι καταστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετασχηματίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι επαγγελματίες του δημόσιου τομέα.

Επιπρόσθετα, βασίζεται σε συγκεκριμένες και τοπικά προσαρμοσμένες δράσεις. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η δημιουργία πέντε Περιφερειακών Κόμβων Δεξιοτήτων για τη Διαχείριση Κινδύνων Καταστροφών (DRM Skills Hubs), παράλληλα με τη συγκρότηση μιας διακρατικής συμμαχίας συνεργασίας. Οι κόμβοι αυτοί θα προωθήσουν τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τοπικών αρχών, φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Αξιοποιώντας την ισχυρή τοπική παρουσία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των εταίρων σε θέματα δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, ξηρασίας και ανθεκτικότητας απέναντι σε πολλαπλούς κινδύνους, το δίκτυο συνεργασίας θα αναπτύξει:

· Προγράμματα κατάρτισης και micro-credentials: Ευέλικτες και πιστοποιημένες εκπαιδευτικές διαδρομές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομάδων-στόχων του έργου.

· Εκπαιδευτικά εργαλεία νέας γενιάς: Ενσωμάτωση τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για διαδραστικές μαθησιακές εμπειρίες.

· Μάθηση στον χώρο εργασίας (Work-Based Learning – WBL): Μεταφορά της εκπαίδευσης πέρα από τα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

H Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους ενώνοντας φορείς παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET), ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και των πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών.

Επίσημα κανάλια επικοινωνίας του έργου:

· X: @EU_Drive_Cove

· Facebook: EU DRIVE

· LinkedIn: EU‑DRIVE

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου (eu-drive.eu) θα είναι διαθέσιμη το επόμενο διάστημα.