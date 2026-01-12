Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει τα αποστάγματά της στο Μετρό του Συντάγματος

Τον πλούτο, την παράδοση και τη σύγχρονη δυναμική των θεσσαλικών αποσταγμάτων παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με μια διπλή δράση εξωστρέφειας στο κέντρο της Αθήνας το τριήμερο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ως Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Από τη Θεσσαλία της γης, των ανθρώπων και της παραγωγής, τα αποστάγματα ταξιδεύουν στην καρδιά της πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική τους αξία, τη σύνδεσή τους με τον τόπο και τις προοπτικές τους στη σύγχρονη αγροδιατροφή και επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα:

Ανοιχτή συζήτηση – εκδήλωση

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μια Περιφέρεια πλούσια σε αγροτική και γαστρονομική παράδοση, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Αποστάγματα & Υγεία. Η Θεσσαλική Τέχνη, η Παράδοση και τα Οφέλη τους» την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18:30

στον χώρο εκδηλώσεων του Public Συντάγματος (5ος όροφος) επί της Καραγεώργη Σερβίας 1, Αθήνα.

Ομιλητές:

• Σέρκος Α. Χαρουτουνιάν, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του FAO (Food Agricultural Organization), πρώην πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

• Θάνος Καράθανος, χημικός – οινολόγος, διεθνής κριτής διαγωνισμών οίνων – αποσταγμάτων και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων

• Ηλίας Μαμαλάκης, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος

• Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Ακαδημαϊκός, Ερευνητής,

μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών.

Έκθεση

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 6:00 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Θεσσαλικά αποστάγματα» στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα. Η έκθεση θα λειτουργεί από Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ως το Σάββατο 17/1 από τις 12μ μέχρι τις 19:00.

Οι επισκέπτες θα μπορούν σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δημόσιους χώρους της Αθήνας, να γνωρίσουν την ιστορία, τις πρώτες ύλες, τους παραγωγούς και τη μοναδικότητα των θεσσαλικών αποσταγμάτων μέσα από επιλεγμένο οπτικοακουστικό και ενημερωτικό υλικό.

Οι δράσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Θεσσαλία συστήνεται ξανά στο ευρύ κοινό, αυτή τη φορά μέσα από τα αρώματα, τις γεύσεις και τις ιστορίες των αποσταγμάτων της.