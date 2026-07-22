Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην έκθεση Summer Fancy Food Show της Νέας Υόρκης

Δημ. Τσέτσιλας: Αναδεικνύουμε τη μοναδική γαστρονομική ταυτότητα της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου προώθησης και προβολής των θεσσαλικών αγροδιατροφικών προϊόντων, συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στην έκθεση Summer Fancy Food Show που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, στον εκθεσιακό χώρο “JACOB JAVITS Convention Centre”, από τις 28 έως 30 Ιουνίου, με σκοπό την εξερεύνηση νέων αγορών και νέων τάσεων στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώθηκε από το τμήμα Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας και υποστηρίχθηκε από τον αν. Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας κ. Δημήτριο Πίχλιβα και την γεωπόνο του Τμήματος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κ. Αγγελική Εξάρχου.

Σχεδόν 2.500 εκθέτες ειδικών τροφίμων από όλο τον κόσμο, συμμετείχαν παρουσιάζοντας τις τάσεις στη γεύση, τη μορφή, τη συσκευασία και άλλα που θα διαμορφώσουν τη βιομηχανία τροφίμων τους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές συμμετοχές στην έκθεση, δυναμική ήταν η παρουσία των παρακάτω Θεσσαλικών επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα Επιμελητήρια Λάρισας και Μαγνησίας:

• HIPPOCRATIC ESSENTIALS IKE

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ – ELBAK SA

• INTERCOMM FOODS SA

• PINEIOS BREWERY SA

• SIOURAS SA

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πλήθος επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να γευτούν τα υψηλής ποιότητας θεσσαλικά προϊόντα, τα οποία έλαβαν ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Τα περίπτερα των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας επισκέφτηκαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κα Ιφιγένεια Καναρά, ο κ. Νικόλαος Θωμόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ στο Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ο κ. Διονύσης Πρωτοπαπάς, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τορόντο, η κα Μαρία Βαξεβανίδου, Πρέσβης – Σύμβουλος Δημόσιας Διπλωματίας, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη – Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των προϊόντων και την παρουσία των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Παραβρέθηκε επίσης ο κ. Paul Kotrotsios ιδρυτής και εκδότης της εφημερίδας Hellenic news of America και υπεύθυνος της Διεθνούς Έκθεσης HERMES EXPO η οποία έχει καθιερωθεί ως πλατφόρμα διασύνδεσης μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και των Ελληνοαμερικανών και Αμερικανών επαγγελματιών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, κ. Τσέτσιλας Δημήτριος δήλωσε: «Η σταθερή παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεθνή έκθεση Summer Fancy Food Show επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε στην εξωστρέφεια και στη διεθνή προβολή των ποιοτικών αγροδιατροφικών θεσσαλικών προϊόντων. Η συμμετοχή των επιχειρήσεών μας σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις δημιουργεί νέες ευκαιρίες για εμπορικές συνεργασίες, ενισχύει την εξαγωγική τους δυναμική και αναδεικνύει τη μοναδική γαστρονομική ταυτότητα της Θεσσαλίας. Με τη συνεχή στήριξη και την ξεκάθαρη αναπτυξιακή στρατηγική του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, στηρίζοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια που ανοίγει νέους δρόμους για τη θεσσαλική αγροδιατροφή και εδραιώνει τη Θεσσαλία ως μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές περιφέρειες της χώρας.»