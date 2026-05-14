Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου “RENFORCE” στην Ισπανία

Στις 28 και 29 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο Forest Science and Technology Center of Catalonia (CTFC) της Ισπανίας, η 2η διακρατική συνάντηση του έργου RENFORCE, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Βασικός στόχος του έργου RENFORCE είναι ο εντοπισμός, ο έλεγχος – δοκιμή και η προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων, τεχνικών και εργαλείων για: α) την ευθυγράμμιση των μέτρων πρόληψης με δράσεις ετοιμότητας, β) την ενίσχυση της ικανότητας απόκρισης και γ) την ένταξη της διαχείρισης των κινδύνων από μεγάλες πυρκαγιές και ανέμους στον δασικό σχεδιασμό. Επιπλέον, το έργο επιδιώκει μεγαλύτερη ενσωμάτωση των σχετικών φορέων, στην υιοθέτηση πολιτικών με αυξημένη κοινωνική συμμετοχή και στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής διατηρώντας παράλληλα την υγεία και την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πορεία του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα, εστιάζοντας στα ενθαρρυντικά δεδομένα από τη συλλογή 442 απαντήσεων σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Γαλλία και Μαυροβούνιο. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και μείωσης του κινδύνου δασικών πυρκαγιών καθώς και τις καλές πρακτικές (π.χ. πυροδασοκομία και προδιαγεγραμμένη καύση, βόσκηση και αγροδασοκομικά – κτηνοτροφικά συστήματα, βιοοικονομία και χρήση βιομάζας, πρακτικές της τοπικής κοινωνίας και των νοικοκυριών, κλπ.) που αποσκοπούν στην πρόληψη εμφάνισης των δασικών πυρκαγιών. Ακόμη, οι απαντήσεις εστιάζουν στην αποτύπωση των μεθόδων διαχείρισης των ορίων οδικού δικτύου – δάσους, της ασφάλειας έναντι θυελλωδών ανέμων σε εκτεταμένους δημόσιους χώρους και πάρκα, της παρακολούθησης φαινομένων βροχής – ανέμου, καθώς και τις ασφαλιστικές και νομικές πρακτικές.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας “FORMES”. Το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο ψηφιακό μοντέλο δασικού σχεδιασμού για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, εστιάζοντας στην προσομοίωση της δασικής δυναμικής, στον υπολογισμό των οικοσυστημικών υπηρεσιών και στον σχεδιασμό ανθεκτικών τοπίων. Το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία στους εταίρους του έργου RENFORCE, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ψηφιακών λύσεων στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη δασική διαχείριση και τη χάραξη πολιτικών πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Forestry Hub, έναν καινοτόμο χώρο συνάντησης, έρευνας και ανάπτυξης του CTFC που εστιάζει στη βιώσιμη δασική διαχείριση, τη βιοοικονομία και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πεδίου σε δασικές εκτάσεις της περιοχής, όπου παρουσιάστηκαν εφαρμογές δασοκομικών εργασιών και έγινε επίδειξη χρήσης επίγειων σαρωτών LiDAR για την ακριβή τρισδιάστατη χαρτογράφηση της δασικής δομής και τη μέτρηση της καύσιμης ύλης. Η εμπειρία της επίσκεψης προσέφερε στους εταίρους του RENFORCE σημαντική γνώση για την υλοποίηση και προσαρμογή αντίστοιχων καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών στις δικές τους περιοχές.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον κ. Κουρέτα εξασφαλίζει και αξιοποιεί στρατηγικούς πόρους χρηματοδότησης, επενδύοντας στη δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας, με απώτερο σκοπό την προώθηση καινοτόμων πρακτικών που αυξάνουν την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στις σύγχρονες φυσικές καταστροφές.