Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην 3η Διακρατική Συνάντηση του έργου “S.o.l.e. MED” στην Ισπανία

Η 3η διακρατική συνάντηση του έργου S.o.l.e. MED, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, στο Parc Agrobiotech στη Lleida της Ισπανίας.

Το έργο S.o.l.e. MED στοχεύει στη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου συνεργατικών χώρων στην περιοχή της Μεσογείου, αξιοποιώντας το μοντέλο των Ανοιχτών Εργαστηρίων (Open Labs) που αναπτύχθηκε στην Emilia Romagna στην Ιταλία. Σκοπός του είναι η προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας, των επιχειρηματικών ευκαιριών και των μοντέλων κατάρτισης για νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών, ειδικά στον τομέα της βιοοικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των υποδομών καινοτομίας και του συνόλου δεδομένων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα της βιοοικονομίας, εστιάζοντας στις περιοχές εφαρμογής των έξι Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο έργο: Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία, και Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του “Emprèn BIO 4.0”, προγράμματος επιτάχυνσης επιχειρηματικών έργων στη βιοοικονομία που φιλοξενείται στο Parc Agrobiotech Lleida.

Το πρόγραμμα, που παρουσίασαν εκπρόσωποι του Δήμου της Lleida, αποτελεί ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, από την ιδέα έως τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων εστιάζοντας στην αλυσίδα αξίας της βιοοικονομίας, σε επιχειρηματικά μοντέλα, στρατηγικό σχεδιασμό και καινοτομία, στην εφαρμογή βιώσιμων τεχνολογιών καθώς και σε πρακτικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως υπόδειγμα για τους εταίρους του έργου S.o.l.e. MED αναφορικά με τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε περιοχής, πλαισίου για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το IRTA – Fruitcentre, ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υψηλού επιπέδου στον τομέα της φρούτων και της αγρο-διατροφής, το οποίο ανήκει στον οργανισμό Institute of Research and Technology in Agro-Food (IRTA). Το Fruitcentre αποτελεί μέρος του Parc Agrobiotech Lleida και συγκεντρώνει πανεπιστημιακά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες στον τομέα των αγροδιατροφικών τεχνολογιών.

Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της μετα-συλλεκτικής τεχνολογίας φρούτων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων συντήρησης, επεξεργασίας και συσκευασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, εφαρμογές νέων τεχνολογιών για τη βιώσιμη παραγωγή, κυκλική οικονομία και ψηφιακή διαχείριση δεδομένων στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και δράσεις διάχυσης τεχνογνωσίας και υποστήριξης επιχειρήσεων, που προωθούν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Η εμπειρία της επίσκεψης προσέφερε στους εταίρους του S.o.l.e. MED σημαντική γνώση για την υλοποίηση και προσαρμογή του μοντέλου των Ανοιχτών Εργαστηρίων στην περιοχή τους.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2026 στο Banja Luka της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον κ. Κουρέτα διερευνά, ενσωματώνει και αξιοποιεί πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και της παροχής στοχευμένης στήριξης για τις νέες βιώσιμες αλυσίδες αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ. 2413 506239/359 και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου: https://solemed.interreg-euro-med.eu/@SoleMED Project