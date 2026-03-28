Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη διαπεριφερειακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου CLIBUS στη Δανία

Η δεύτερη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου “CLIBUS ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InterregEurope, πραγματοποιήθηκε στο Hillerød της Δανίας το διάστημα 17-19 Μαρτίου 2026.

Το έργο CLIBUS στοχεύει στη βελτίωση των τρεχόντων μέσων πολιτικής για την καλύτερη υποστήριξη των προϋποθέσεων των ΜΜΕ και των επιχειρηματικών κοινοτήτων για την εφαρμογή ενεργειακών αποτελεσμάτων δραστηριότητες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Η εμβάθυνση της συνεργασίας με επιχειρηματικές κοινότητες, όπως βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά πάρκα και δίκτυα θα παρείχε νέες ευκαιρίες σε πόλεις και περιφέρειες σε δράσεις για το κλίμα. Το CLIBUS στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων αρχών να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν τη συμβολή του επιχειρηματικού τομέα, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, στην εφαρμογή των στρατηγικών για το κλίμα. διαπεριφερειακής ανταλλαγής και με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από δεδομένα θέματα που σχετίζονται με δίκτυα, μοντέλα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποστήριξη, ανάγκες υπηρεσιών και ικανοτήτων των ΜΜΕ για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής απόδοσης και δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων αναφοράς Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβέρνησης (ESG) στη στόχευση δράσεις ενεργειακής απόδοσης. Η συνεργασία CLIBUS είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός νέων περιοχών και προηγούμενης εμπειρίας του προγράμματος από τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και την Ουκρανία.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ξεκίνησε με συνάντηση στο Δημαρχείο της πόλης.Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους εταίρους του έργου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και την πρόοδο των πολιτικών που αναπτύσσονται σε κάθε χώρα, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών αναφορικά με τα συνεργατικά δίκτυα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (WasteLab), μια πρωτοβουλία 19 Δήμων, όπου παρουσιάστηκε το μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη συλλογή, διαλογή και αξιοποίηση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας και της ανακύκλωσης. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με περιήγηση στη δημόσια βιβλιοθήκη της πόλης, η οποία λειτουργεί ως ανοιχτό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό κέντρο, προωθώντας δράσεις βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, οι εργασίες συνεχίστηκαν στο C4 KnowledgeCenter,έναν κόμβο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης που προάγει τη συνεργασία, τον διαμοιρασμό γνώσης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Παρουσιάστηκαν επίσης οι δράσεις και οι στόχοι του τοπικού Συμβουλίου για το Κλίμα, καθώς και της μη κερδοσκοπικής σύμπραξης HillerødByforum, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του αστικού κέντρου με έμφαση στο εμπόριο, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη αστική ζωή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση καλών πρακτικών από τους εταίρους. Ενδεικτικά, εκπρόσωποι από την πόληImatra (Φινλανδία)παρουσίασαν το δίκτυο GreenRealityNetwork, που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος, ο Δήμος Hillerod (Δανία)το πρόγραμμα GreenAmbassadorEducationProgram, που ενισχύει τον ρόλο των εργαζομένων στην προώθηση της εταιρικής βιωσιμότητας, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέδειξε την Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ως παράδειγμα συλλογικής δράσης για την αξιοποίηση του τοπικού πλούτου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της περιοχής. Τέλος, ο Δήμος Emmen(Ολλανδία) παρουσίασε τον θεσμό του Energy AccountManager για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενεργειακή μετάβαση. Η ανταλλαγή των πρακτικών συνοδεύτηκε από ουσιαστική ανατροφοδότηση μεταξύ των εταίρων, ενισχύοντας τη δυνατότητα προσαρμογής και αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε ιστορικό βιομηχανικό κτίριο, το οποίο μετά από ανακαίνιση, έχει μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο συνεργασίας (co-working), αναδεικνύοντας τη σημασία της επανάχρησης κτιριακού αποθέματος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο CLIBUS ενισχύει τη διαπεριφερειακή συνεργασία και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενεργό εμπλοκή των επιχειρηματικών κοινοτήτων στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα, αναπτύσσει ενεργό παρουσία σε ευρωπαϊκά προγράμματα αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και μηχανισμούς ανταλλαγής καλών πρακτικών&πιλοτικών εφαρμογών, με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη στροφή της τοπικής οικονομίας προς ένα πιο ανθεκτικό και κλιματικά ουδέτερο μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλέφωνο 2413506239,359και στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/clibus.