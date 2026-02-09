Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην 12η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition 2026», που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο Mediterranean Exhibition Center (MEC Παιανίας), στην Αθήνα.

Τα περίπτερα των επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, βρίσκονταν σε ιδιαίτερα στρατηγική θέση και προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν μια πλούσια γκάμα ποιοτικών θεσσαλικών προϊόντων, ενώ οι πέντε επιχειρήσεις που φιλοξενήθηκαν καλλιέργησαν σχέσεις εμπιστοσύνης με Έλληνες καταναλωτές, επαγγελματίες του χώρου και εκπροσώπους δικτύων διανομής, ενισχύοντας παράλληλα την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Τα περίπτερα επισκέφθηκαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Δημήτριος Τσέτσιλας, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ορέστης Ψαχούλας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Χρήστος Γιακουβής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζήτησαν με τους εκθέτες για τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού τομέα στη Θεσσαλία, καθώς και για τη στήριξη και προβολή των τοπικών προϊόντων σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις.

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συμμετείχαν με περίπτερο στην 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026 ήταν οι εξής:

ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — Παραγωγή τυρομαγιάς

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ — Παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων

ΘΕΣΑΡΩΜΑΤΑ — Παραγωγή & εμπορία βιολογικών αρωματικών φυτών

ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ — Ποτοποιία – Αποσταγματοποιία

ΚΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ — Εμπόριο μελιού

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.