Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών TUTTOFOOD

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών TUTTOFOOD 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano, στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλία, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Λάρισας και Μαγνησίας στήριξε τη συμμετοχή εννέα θεσσαλικών επιχειρήσεων: PETROU NUTS-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, KΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ–ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ, FOOD SURFING–ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ & ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ, AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.-ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ, EΨΑ Α.Ε.-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΣΑΠΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ -ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ, ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΓΒΕ-ΕΛΙΕΣ, PAPASTATHIS FARM-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.

Οι επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν την ποιότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των επιχειρηματικών συναντήσεων, καθώς και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Τα θεσσαλικά περίπτερα τίμησαν με την παρουσία τους η κ. Ευφροσύνη Μητά, Γενικός Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη, καθώς και η κ. Μπέτυ Λάρδα, επικεφαλής του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Προξενείου στο Μιλάνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υποστήριξη των ελληνικών θεσμικών φορέων προς την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης TUTTOFOOD 2026 η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός από τη συμβολή της στην προώθηση των τοπικών προϊόντων με τη στήριξη των επιχειρήσεων, συμμετείχε σε παράλληλη δράση με ανεξάρτητο περίπτερο στον κοινό εκθεσιακό χώρο του Δικτύου AREPO, με σκοπό την προβολή και προώθηση των θεσσαλικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων σχετικά με οικονομικά και εμπορικά ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, ενώ παράλληλα διοργανώθηκε εκδήλωση με μαγειρική παραδοσιακών συνταγών από τους διακεκριμένους σεφ Παναγούλη Βασίλειο και Καψάλη Στέλιο, οι οποίοι ανέδειξαν με τη μαγειρική τους τα τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Σταυρίδης και η υπάλληλος του Τμήματος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων κ. Γεωργία Γεωργιάδου, ενώ τα Επιμελητήρια Λάρισας και Μαγνησίας εκπροσωπήθηκαν από τους Προέδρους τους, κ. Χρήστο Γιακουβή και Αριστοτέλη Μπασδάνη αντίστοιχα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από τη συνεχή παρουσία της σε στρατηγικές αγορές του εξωτερικού, συνεχίζει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, δικτύωσης και διεθνούς προβολής για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.