Η Περιφέρεια Θεσσαλίας φιλοξένησε την 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Rural Proof 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε στις 12 και 13 Μαΐου 2026 την 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Rural Proof (Empowering European Regionsthrough Policy Transformation: A Paradigm Shift in Territorial Development), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος καλωσόρισε τους εκπροσώπους των εταίρων και υπογράμμισε τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύνδεση του έργου με το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» και στο μοντέλο «Θεσσαλία της Ανθεκτικότητας», που προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι του έργου από την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Αλβανία, την Πολωνία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Σερβία παρουσίασαν τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τις περιφερειακές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές καθώς και στην ανταλλαγή Καλών Πρακτικών για τη βελτίωση των πολιτικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την περιφερειακή ανθεκτικότητα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τους αναπτυξιακούς οργανισμούς της Π.Ε Λάρισας και της Π.Ε Μαγνησίας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΝΟΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Σαμώτας, παρουσίασε πρωτοβουλίες βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και ειδικότερα τη διακρατική συνεργασία «Αξιοποιούμε ΜΑΖΙ ποδηλατικό τουρισμό και πεζοπορία και τις 4 εποχές», η οποία αφορά την ανάπτυξη οργανωμένων ποδηλατικών και πεζοπορικών διαδρομών στις περιοχές του Ολύμπου, της Ελασσόνας και των Τεμπών. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του CLLD/LEADER του ΠΑΑ2014–2020, σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης Ventoux από τη Γαλλία και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Σερρών και θα αξιοποιηθεί ως Καλή Πρακτική στο έργο Rural Proof.

Ακολούθως, ο κ. Γιώργος Αγριγιάννης, Στέλεχος της Ομάδας Τοπικής Δράσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε., παρουσίασε δράσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στη Μαγνησία και τις Σποράδες, με ιδιαίτερη αναφορά στο διακρατικό έργο «iFLAVOURS – DigitalPromotion of Local High-Quality TraditionalProducts», το οποίο επίσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014–2020 και αφορά την ψηφιακή προώθηση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων στην Καλαμπάκα. Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Μετεώρων, κ. Κωνσταντίνος Παπάντος, ο οποίος αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και στον ρόλο των Μετεώρων ως προορισμού με ισχυρό πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα.

Στη συνέχεια, η κα. Γλυκερία Θυμιάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων και Διακρατικών Συνεργασιώντης Αναπτυξιακής Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. παρουσίασε την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER/CLLD στην περιοχή των Τρικάλων. Ακολούθως, Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας – ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., κ. Ευάγγελος Σακελλαρίου, παρουσίασε το έργο και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής καινοτομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμπειρία της ΑΝ.ΚΑ. στην εφαρμογή προγραμμάτων LEADER/CLLD, στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και στην υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων και τοπικών κοινοτήτων.

Ακολούθησε παρέμβαση του Δημάρχου Αργιθέας, κ. Ανδρέα Στεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και της στήριξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης περιοχών όπως η Αργιθέα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις μελέτης σε μοναστήρια των Μετεώρων, στη διαδρομή ViaFerrata στο Γάβρο Καλαμπάκας και στο οινοποιείο Λιάκου «Μετέωρη Γη», αναδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτιστικού τουρισμού, του οινοτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών αγροτουρισμού ως σημαντικών μοχλών τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και υλοποιεί έργα αξιοποιώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης και ανθεκτικής περιφερειακής ανάπτυξης και τη στήριξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας.

Το έργο Rural Proof υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλέφωνο 2413506239,359 και στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/ruralproof.