Η Περιφέρεια Θεσσαλίας φωταγωγεί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει το έναυσμα για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου με μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ώρα 16:30, στον προαύλιο χώρο του Νέου Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καλλισθένους & Θεοφράστου). Η βραδιά θα κορυφωθεί με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, σε μια γιορτή ανοιχτή για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, δημιουργικές δράσεις, παιδική ψυχαγωγία, εορταστικές γεύσεις, ενώ θα μοιραστούν δώρα σε όλα τα παιδιά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το γιορτινό κλίμα.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει χριστουγεννιάτικο Bazaar από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας, με χειροποίητα και συλλεκτικά αντικείμενα, στηρίζοντας τις δράσεις του Συλλόγου, ενώ στους χώρους της εκδήλωσης θα πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις από τα τμήματα Γαστρονομίας, Τουρισμού, Παιδαγωγικών και Φωτογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, που θα προσφέρουν χριστουγεννιάτικα εδέσματα, καθώς και διαδραστικές παραστάσεις από έμπειρους ταχυδακτυλουργούς για τη διασκέδαση μικρών και μεγάλων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

16:30 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

Οι Σχολές Χορού Αμπελώνα – Σαγωνά Βασιλική, Λυδία Χαύδα, Μάχης Αγγελούλη – Ιωάννα Λαγού καθώς και η CITY DANCE θα παρουσιάσουν χορογραφίες με τίτλους: Hip Hop Santas, Jingle K-pop, Modern Carols, Lines, Never Stop Dreaming, Carol of the Bells, A Sky Full of Stars, Winter, Arrival of the Birds, Solo Latin και Hip Hop Crew.



ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ & TWO BROTHERS

Η καλλιτεχνική ομάδα ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ με έμπειρους διασκεδαστές , εμψυχωτές θα δώσουν χαρά στα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά θα μοιράσουν ευχές και θα φωτογραφίζονται με τα παιδιά. Τα παιδιά θα παίξουν, θα κάνουν κατασκευές και διάφορα διαδραστικά παιχνίδια.

CHRISTMAS GUITAR ENSEMBLE

Του μουσικοπαιδαγωγού Αχιλλέα Σίμου θα παρουσιάσει με τους μαθητές του κλασικές και εορταστικές μελωδίες με τον μοναδικό πολυφωνικό ήχο της κιθάρας

17:30 – ΜΕΣ ΑΒΕΡΩΦ «ΘΕΤΤΑΛΟΣ»

Το παιδικό τμήμα του ΜΕΣ Αβερωφ Θετταλός θα παρουσιάσει ένα σύντομο χορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακού χορούς από διαφορά μέρη της Ελλάδος.

17:50 – ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης της ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑ θα ψάλουν παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και θα μας μεταφέρουν το χαρμόσυνο εορταστικό μήνυμα των Χριστουγέννων.

-ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

-ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

-ΚΑΛΑΝΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

-ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



18:10 – ΙnDONNAtion

Η γυναικεία χορωδία ΙnDONNAtion και το γυναικείο φωνητικό σύνολο του Βερολίνου Sharena Gayda Berlin θα συμπράξουν καλλιτεχνικά, παρουσιάζοντας ένα επιμελημένο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα.

Μετά από την ολοκλήρωση του εορταστικού προγράμματος θ’ ακολουθήσει το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα, θα μοιραστούν δώρα σε όλα τα παιδιά, ενώ το «Λύκειο Ελληνίδων» θα κλείσει την εκδήλωση με ένα σύντομο χορευτικό πρόγραμμα από παραδοσιακούς χορούς, ψάλλοντας παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα.