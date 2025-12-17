Η Περιφέρεια παραχώρησε γραφεία στον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Λάρισας

Τα κλειδιά των νέων γραφείων που θα στεγάσει τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Λάρισας παρέδωσε στην διοίκηση του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των νέων γραφείων στο κτίριο του πρώην ΥΕΒ (Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων) δίπλα από το Διοικητήριο, ο οποίος και ανακαινίστηκε πρόσφατα.

Να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος με πλούσια δράση και έντονη κοινωνική παρουσία αριθμεί περί τα 150 μέλη.

Στην τελετή παράδοσης -παραλαβής παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού (και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου) κ. Σωτήρης Σουλούκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας (και προπονητής ποδοσφαίρου) κ. Δημήτριος Τσέτσιλας, ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη κ. Άρης Αγραφιώτης και ο συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Βαγγέλης Στεφανής.

Η Διοίκηση του Συνδέσμου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κουρέτα για την βοήθεια του και τον κάλεσε όταν ο χρόνος του το επιτρέπει, να τους επισκέπτεται στο νέο γραφείο τους ώστε να παρακολουθούν μαζί διάφορες αγώνες ποδοσφαίρου.