Η Περιφέρεια προχωρά σε καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης των πολιτών, αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο: την καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της Θεσσαλίας.

Η Θεσσαλία, με την αδιάλειπτη ιστορική της παρουσία από τους ελληνιστικούς χρόνους έως σήμερα, αποτελεί έναν τόπο όπου η ιστορία, οι αγώνες και η προσφορά των ανθρώπων της έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην εθνική πορεία. Από τις αρχαίες πόλεις και τα κάστρα, έως τα μνημεία και τα ηρώα που ανεγέρθηκαν για να τιμήσουν τους νεκρούς των αγώνων, ο θεσσαλικός χώρος είναι ζωντανό μουσείο μνήμης, θυσίας και ευγνωμοσύνης.

Στόχος της Περιφέρειας είναι:

• Η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων που διαμόρφωσαν τη Θεσσαλία ανά τους αιώνες,

• Η τεκμηρίωση και αποτύπωση των μνημείων, των ηρώων και των τόπων μνήμης,

• Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αρχείου – ψηφιακού και έντυπου – που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την έρευνα, αλλά και για την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη του τόπου.

Για την επιτυχία του έργου αυτού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής και συνεργασίας προς:

• Τους Δήμους και τις Δημοτικές Κοινότητες,

• Τις Ιερές Μητροπόλεις,

• Τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

• Τα Μουσεία, τα Αρχεία και τα Ερευνητικά Κέντρα,

• Τους Πολιτιστικούς και Φιλολογικούς Συλλόγους και Ιστορικούς Συνδέσμους,

• Παραρτήματα Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων και των Σωμάτων Ασφαλείας

• Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών

• Και κάθε πολίτη που διαθέτει γνώση, υλικό ή τεκμήρια σχετικά με την ιστορική πορεία της Θεσσαλίας.

Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη και η συνδρομή σας μπορεί να αφορά:

• Παροχή στοιχείων, αρχειακού ή φωτογραφικού υλικού,

• Καταγραφή μαρτυριών και τοπικών αφηγήσεων,

• Καταγραφή μνημείων, ηρώων και τόπων μνήμης,

• Συμμετοχή σε εθελοντικές ή ερευνητικές δράσεις,

• Υποβολή προτάσεων για την ανάδειξη και προβολή αυτής της ιστορικής κληρονομιάς.

Η ιστορική μας μνήμη αποτελεί θεμέλιο της συλλογικής μας ταυτότητας και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να διαφυλάξουμε, να αναδείξουμε και να μεταδώσουμε την ιστορία της Θεσσαλίας με τρόπο ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο, ζωντανό και διαχρονικό.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια παρακαλούνται να αποστείλουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια, την πρότασή τους, την ιδέα τους, την πληροφορία ή και το υλικό που διαθέτουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση thesshistory @thessaly.gov.gr μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026.

Μετά τη συλλογή του υλικού θα συγκροτηθεί επιτροπή (από εκπροσώπους των συλλογικών φορέων και ατόμων με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες επί του θέματος) για την αξιολόγηση καθώς και τη χρονολογική, θεματική και γεωγραφική κατάταξη του υλικού. Πρόθεση της Περιφέρειας είναι αξιοποιήσει το προϊόν που θα προκύψει μετά την ταξινόμηση του και να αποτελέσει το υλικό ενός ηλεκτρονικού ή/και εντύπου φυλλαδίου ή και βιβλίου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και να είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σ΄ ότι αφορά τα μνημεία και ηρώα μετά την καταγραφή τους θα αξιολογηθεί η κατάστασή τους, θα σχεδιασθεί/προγραμματισθεί η συντήρησή τους, θα τοποθετηθεί σύντομο ιστορικό σε πινακίδα τύπου «QR Code» και θα σημανθούν με την ανάλογη και προβλεπόμενη πινακίδα κατάδειξης της τοποθεσίας του. Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία απαιτεί διάθεση, χρόνο και χρήματα. Ξεκινάμε την προσπάθεια σήμερα και προσδοκούμε (ανάλογα με το κόστος που θα προκύψει), ότι μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Περιφερειακής Διοίκησης θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε, εκτιμώ όχι το σύνολο, αλλά μεγάλο μέρος του έργου της Ανάδειξης της Ιστορικής Μνήμης της Θεσσαλίας

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις απευθυνθείτε στους, κ. Λεοντάρη Ηλία Ε.Α. Στρατηγό (τηλ.6932707086, email: thesshistory@thessaly.gov.gr ή στην κα. Γκέτσιου Αικατερίνη υπάλληλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (τηλ 2413511316 , email: thesshistory@thessaly.gov.gr ).