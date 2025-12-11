Η Περιφέρεια στηρίζει το αίτημα για δωρεάν χρήση των δημόσιων αθλητικών υποδομών

Για τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος χρήσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων που έχει προκύψει από την εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης συζήτησαν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα Αθλητικών Συλλόγων Λάρισας ,που εκπροσωπεί 24 σωματεία και συλλόγους της Λάρισας.

Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο κτίριο της Περιφέρειας στη Λάρισα, παρουσία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πολιτισμού κ. Σωτ. Σουλούκου, μετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Πέτρος Κρίκης, ως Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Προπονητών Πάλης & Προπονητής τμ. Πάλης ΕΑΛ Πήγασος, ο κ. Σωτήρης Γκιουλέκας, Προπονητής Α2 Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο – “Ολυμπιάδα” ΑμΕΑ και πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, ο κ. Κώστας Μπαζάκης, έφορος Τμ. Καλαθοσφαίρισης “Αστέρας Λάρισας”, ο κ. Χρήστος Τουλουμτζίδης, ΝΟΛ Υδατοσφαίριση Γυναικών, ο κ. Θωμάς Γρυπάρης, “Φιλαθλητικός”, Ενόργανη Γυμναστική, και ο κ. Κώστας Κασσάρος, από τον “Φιλαθλητικό” (στίβος), οι οποίοι και παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα με αίτημα την απόσυρση της εγκυκλίου Βρούτση, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για εξόντωση του ελληνικού αθλητισμού.

Η Επιτροπή ενημέρωσε εκτενώς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος χρήσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια του Αγίου Θωμά, της Νεάπολης και του Αλκαζάρ, η οποία προαναγγέλθηκε με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Αθλητισμού, που στάλθηκε ως εγκύκλιος στις διορισμένες -από την κυβέρνηση-Διοικήσεις των ΕΑΚ. Μια εγκύκλιος η οποία ζητάει από τα αθλητικά σωματεία αύξηση 900% για να παραχωρούνται οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις στους αθλητικούς συλλόγους για τις ανάγκες της προπόνησης και των αγώνων τους και η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί πρώτα στη Λάρισα από τα 17 ΕΑΚ της χώρας.

«Αν ισχύσει η εγκύκλιος θα σημάνει την ουσιαστική εξόντωση του ελληνικού αθλητισμού, καθώς κανένα αθλητικό σωματείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα υπέρογκα κόστη» ανέφεραν τα μέλη της Επιτροπής και εξηγήσαν ότι «πλέον για 8 μόνο ώρες προπόνησης την εβδομάδα ένα σωματείο θα πρέπει να πληρώνει 1800 ευρώ το χρόνο από 200 ευρώ που είναι σήμερα και ότι προφανώς αυτό το βάρος θα πέσει στις πλάτες των αθλητών και των οικογενειών τους. «Δύο λύσεις υπάρχουν, ή το κόστος θα μετακυληθεί στα παιδιά ή θα διαλυθούν οι περισσότεροι σύλλογοι και τα σωματεία. Αυτή η ενέργεια από πλευράς της κυβέρνησης θα οδηγήσει στην ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των αθλητικών συλλόγων και στο μεγαλύτερο χτύπημα του δικαιώματος στον αθλητισμό της νεολαίας» σημείωσαν.

«Είμαστε τελείως αντίθετοι σε πολιτικές που κάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο πεδίο του αθλητισμού. Είναι δικαίωμα των πολιτών η δωρεάν χρήση των δημόσιων αθλητικών Συλλόγων. Χρειάζεται δυναμική και συντονισμένη αντίδραση» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, τονίζοντας πως «η Περιφέρεια θα τους στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί».

Τους κάλεσε δε να καταθέσουν το υπόμνημά τους επισήμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να συζητηθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης. «Για μας είναι προτεραιότητα να φτιάξουμε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σοβαρό για αυτό και πρέπει να τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε μετά να στείλουμε κοινή επιστολή στο Υπουργείο» κατέληξε.