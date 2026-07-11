Η Περιφέρεια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για το μέλλον του αμπελοοινικού τομέα μέσα από το έργο REWINE

Η Θεσσαλία φιλοξένησε στις 17 και 18 Ιουνίου 2026 την εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου REWINE Reskilling and Upskilling for Sustainable and Intelligent

Territories in the European Viticulture and Beverages Ecosystem, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον αμπελοοινικό τομέα και στο ευρύτερο οικοσύστημα των ποτών, και του οινοτουρισμού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με κεντρικό χώρο φιλοξενίας τις εγκαταστάσεις της Tsililis K. S.A. Distillates στο Δαμάσι Λάρισας, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σύνδεση του έργου με την τοπική παραγωγή, την οινική ταυτότητα της περιοχής, την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων σε σύγχρονες δεξιότητες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις εμπειρίες τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών τους και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός τομέας σε κάθε χώρα. Μέσα από αυτό αναδείχθηκε η σημασία της διακρατικής συνεργασίας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της κοινής προσπάθειας για την ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η υλοποίηση του REWINE έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με έναν τομέα με ισχυρή τοπική παρουσία, αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές προοπτικές εξωστρέφειας: τον αμπελοοινικό τομέα και το ευρύτερο οικοσύστημα των επισκέψιμων οινοποιείων, αποσταγματοποιείων, ζυθοποιείων, τοπικών προϊόντων και εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού.

Μέσα από το έργο, η Θεσσαλία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη θέση της ως περιοχή που επενδύει στη σύνδεση της παραγωγής με τη γνώση, της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της τοπικής ταυτότητας με την καινοτομία. Τα παραγόμενα οφέλη για την περιοχή αναμένεται να αφορούν την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών σε δεξιότητες, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και την προώθηση βιώσιμων μορφών οινοτουρισμού και τοπικής ανάπτυξης.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος REWINE. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανέδειξαν την πρακτική διάσταση του έργου και τη σημασία της συλλογής στοιχείων απευθείας από τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Tsililis K. S.A. Distillates, το Κτήμα Μίγα και την LOLA Pineios River Brewery S.A. γνωρίζοντας από κοντά παραδείγματα τοπικής παραγωγής, οικογενειακής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, επισκεψιμότητας, σύνδεσης με την τοπική ταυτότητα, αλλά και των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικών δεξιοτήτων, ποιότητας, βιωσιμότητας, εξαγωγικής ετοιμότητας, ψηφιακής προβολής και εξυπηρέτησης επισκεπτών.

Το έργο REWINE με διάρκεια υλοποίησης τεσσάρων χρόνων (2026-2030) ξεκινά με ισχυρή δέσμευση για συνεργασία, ποιότητα και ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Για τη Θεσσαλία, η συμμετοχή αυτή αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κος Δημήτριος Κουρέτας επεσήμανε ότι η υλοποίηση του REWINE έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με έναν τομέα με ισχυρή τοπική παρουσία, αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές προοπτικές εξωστρέφειας: τον αμπελοοινικό τομέα και το ευρύτερο οικοσύστημα των επισκέψιμων οινοποιείων, αποσταγματοποιείων, ζυθοποιείων, τοπικών προϊόντων και εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού.

της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας και αναβάθμισης των δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ: 2413 506239, 359, 303 και στην ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr

Μάθετε περισσότερα & ακολουθήστε το έργο REWINE: Ιστοσελίδα: https://www.rewine-cove.eu/