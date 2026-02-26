Η Περιφέρεια στο επίκεντρο του διεθνούς ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχεται τον ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2026, έναν θεσμό υψηλού αθλητικού κύρους που προβάλλει τη χώρα μας διεθνώς και αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού, της προσπάθειας και της ευγενούς άμιλλας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, κινητοποιούν τις τοπικές κοινωνίες και στέλνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα συνεργασίας και προοπτικής. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο προκλήσεων, τέτοιες διοργανώσεις μας υπενθυμίζουν τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της ανθεκτικότητας».

Αυτά ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος κατά την επίσημη παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στο Σεράφειο στην Αθήνα, από την Οργανωτική Επιτροπή Cycling Greece, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.

Ο κ. Σουλούκος, μετέφερε και σχετικό μήνυμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος σημείωνε ότι «η ποδηλασία δεν είναι μόνο άθλημα. Είναι τρόπος ζωής, είναι σεβασμός στο περιβάλλον, είναι σύγχρονη αντίληψη μετακίνησης και υγείας. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος συνδέει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη, προβάλλοντας μοναδικά το φυσικό και ιστορικό τοπίο της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλίας. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους αθλητές και τις αποστολές. Εύχομαι καλή επιτυχία, ασφαλείς διαδρομές και δυνατές στιγμές σε όλους τους συμμετέχοντες».

Στη συνέχεια ο κ. Σουλούκος πρόσθεσε: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση όπως ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, δηλώνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας στον διεθνή ποδηλατικό γύρο , μαζί με τους Δήμους της περιοχής μας από τους οποίους θα διέλθει ο αγώνας, ενισχύοντας κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει τον τόπο μας μέσα από τον αθλητισμό.

Για εμάς, ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν αφορά μόνο τον υψηλό αθλητισμό και το αγωνιστικό του επίπεδο. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να περάσει το μήνυμα της άθλησης, της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης μετακίνησης στη βάση της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις όπως το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ποδηλατώ με Ασφάλεια”, που στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους νέους μας σε μια υπεύθυνη και ασφαλή ποδηλατική κουλτούρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 2025 σε 5000 παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ίδιο θα συμβεί και μέσα στο 2026. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την εκπαίδευση, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας.»

O ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Η φετινή διοργάνωση διέρχεται από πέντε Περιφέρειες της χώρας, μεταξύ αυτών και στη Θεσσαλία με τη συμμετοχή και τη στήριξη 21 Δήμων, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα των περιοχών που συμμετέχουν και προβάλλοντας την Ελλάδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. O ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά, από 6 έως 10 Μαΐου, πιο ισχυρός, πιο εξωστρεφής και με ακόμη μεγαλύτερη θεσμική και τηλεοπτική υποστήριξη. Πρόκειται για μια διοργάνωση που υπερβαίνει τον αγωνιστικό της χαρακτήρα: προβάλλει την Ελλάδα διεθνώς, ενισχύει την ποδηλατική κουλτούρα, κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες, προωθεί την οδική ασφάλεια και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με ουσιαστικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή από όπου περνά.

Κατά την παρουσίαση της αγωνιστικής ταυτότητας της διοργάνωσης, ανακοινώθηκαν τα 5 ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, τα οποία διασχίζουν εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικά αστικά κέντρα και σύγχρονες πόλεις.

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

Συνολικά 863,8χλμ!

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τηλεοπτική και ψηφιακή κάλυψη της διοργάνωσης, με μια ιστορική αναβάθμιση για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Για πρώτη φορά, καθημερινά, 150 λεπτά ζωντανής μετάδοσης στην ΕΡΤ2, ενώ ολόκληρος ο αγώνας θα είναι στην πλατφόρμα ERTFLIX.