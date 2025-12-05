Η Περιφέρεια συμμετείχε σε έκθεση τροφίμων και ποτών στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD & DRINKS by DETROP που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιτυχία, υποδεχόμενη περισσότερους από 20.000 επισκέπτες από 47 χώρες, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Με 250 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με πάνω από 650 προγραμματισμένα B2B ραντεβού με αγοραστές και εμπορικούς επισκέπτες από σημαντικές διεθνείς αγορές, η FOOD & DRINKS by Detrop ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη γαστρονομική δύναμη της χώρας μας και την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων.

Με την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Επιμελητηρίου Λάρισας, συμμετείχαν οι παρακάτω θεσσαλικές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά προϊόντα τους και τον ρόλο της Θεσσαλίας στην αγροδιατροφική παραγωγή της χώρας: LARINUTS – ΓΕΩΝΑΤΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, ΚΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΡΔΑΣΗ, ΤΖΑΦΕΤΑΣ ΑΕ, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Χ – ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Δ Ο.Ε., ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δρ. Δημ. Σταυρίδης.