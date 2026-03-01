Η Περιφέρεια τιμά τους Θεσσαλούς Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:30, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, τιμητική εκδήλωση βράβευσης των Θεσσαλών Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημητρίου Κουρέτα, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική τους προσφορά στον αθλητισμό και την καθοριστική συμβολή τους στην ανάδειξη της Θεσσαλίας και της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν οι Θεσσαλοί Ολυμπιονίκες:

Ταμπάκος Δημοσθένης, Χαλκιά Φανή, Πολύμερος Βασίλης, Παπακωνσταντίνου Αντώνιος, Παπαχρήστος Στέργιος, Σκιαθίτης Νικόλαος, Θάνος Κωνσταντίνος, Γεωργαλής Δημήτριος, Παπανικολάου Χρήστος, Μπουρούσης Γιάννης, Ντικούδης Δημοσθένης, Παταβούκας Κωνσταντίνος, Ρετζιάς Ευθύμης, Σπανούλης Βασίλης, Γκουντούρα Θεοδώρα, Αβράμης Δημήτριος, Βασδέκη Όλγα, Παπακώστας Λάμπρος, Αλβανός Αλέξανδρος, Καϊάφας Φίλιππος, Πάτρας Βαγγέλης, Κουτσιούμπας Ξενοφών, Κουτσιούμπας Γεώργιος, Τζέλη Φανή, Φιλιππίδης Κωνσταντίνος, Πάτρα Μαρία, Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Βόγγολη Κατερίνα, Ντρισμπιώτη Αντιγόνη, Φτούλη Ελευθερία, Χριστοδούλου Μαρία, Ιωάννου Αποστολία, Αναστασίου Σαββίνα,

καθώς και οι Θεσσαλοί Παραολυμπιονίκες:

Μανθοπούλου Λήδα, Παλτσανιτίδης Συμεών, Μπατζιανούλη Δέσποινα, Δοντάς Γεώργιος, Ρέτζιος Θανάσης, Σαρακατσάνη Ευαγγελία, Αγαγιώτου Λαμπρινή, Βαβάτσικος Ιωάννης, Βαϊόπουλος Παναγιώτης, Ντικούδης Παναγιώτης, Πάτσιας Κωνσταντίνος, Μηνάς Ελευθέριος, Γκανάτσιος Νικόλαος.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με εισαγωγικό αφήγημα από τον καταξιωμένο αθλητικό δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή, ενώ θα πλαισιωθεί μουσικά από τη χορωδία «InDONNAtiόn», η οποία θα ερμηνεύσει τον Ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο τέλος της βραδιάς, ο κ. Σκουντής θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά του στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.