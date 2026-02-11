Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Κόμβου Απασχόλησης Καρδίτσας

H κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης –NEETs όπως είναι ο διεθνής όρος- όσο και οι επιπτώσεις της πολυετούς κρίσης στη ζωή τους, μπαίνει στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ύστερα από 15 χρόνια κρίσης, το ζήτημα των άνεργων νέων και των NEETs παραμένει σημαντικό κεφάλαιο και η Περιφέρεια θα γίνει η «ομπρέλα» κάτω από την οποία θα στοιχηθούν λύσεις για τις πολύπλευρες ευπάθειες που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας η λειτουργία του Κόμβου Απασχόλησης “WorkHub” Καρδίτσας για διάστημα δύο ετών .

Πρόκειται για μία νέα κοινωνική δομή που εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας 2021-2027″, με δικαιούχο την ΑΝ.ΚΑ.

Ο Κόμβος Απασχόλησης σκοπεύει να διασυνδέσει τις προνοιακές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τους φορείς εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων με τις υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εργοδοτικούς φορείς, τη συνεχιζόμενη δομή «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας», το Επιμελητήριο και ιδιωτικούς φορείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας.

Ωφελούμενοι της δομής θα είναι εννοείται και οι δικαιούχοι προνοιακών βοηθημάτων του ΟΠΕΚΑ, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νεοεισερχόμενοι και όσοι βρίσκονται σε αδράνεια, τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, Ρομά, αποφυλακισμένοι, μονογονείς, μετανάστες κ.ά.), πληγέντες από φυσικές καταστροφές (Ιανός, Daniel) που αναζητούν νέα απασχόληση καθώς και οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημιουργία επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Θα διατεθούν 150.000 ευρώ για δύο χρόνια από τα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για να υποστηριχθεί η δομή.

Δημ. Κουρέτας

«Η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανεργία στην περιοχή που είναι υψηλότερη του Περιφερειακού μέσου όρου, καθώς και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στον τομέα της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στα άτομα των περιθωριοποιημένων ομάδων και στους νέους απαιτεί την εφαρμογή στοχευμένων και εξατομικευμένων δράσεων καθώς και κοινωνικά καινοτόμων τεχνικών και εργαλείων ενδυνάμωσης για διευκόλυνση της ένταξη ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας. Οι Neets αναντίλεκτα συνιστούν μια μείζονα κατηγορία κοινωνικής ευπάθειας. Οι νέοι 15- 24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες και φαίνεται να έχουν υποστεί έντονα τις συνέπειες της καταιγιστικής οικονομικής κρίσης. Στην Καρδίτσα είναι αναγκαία η ποσοτική και ποιοτική χαρτογράφηση τους και η ταυτόχρονη ενίσχυση όλων όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Θέλουμε να ασκήσουμε μια δημόσια πολιτική, με αποτελέσματα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Ο Κόμβος Απασχόλησης θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε συνέργεια με οριζόντιες πολιτικές απασχόλησης, ως σημείο διασταύρωσης των δημόσιων πολιτικών απασχόλησης (ΔΥΠΑ), των δράσεων εκπαίδευσης – κατάρτισης (ΚΔΒΜ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ), των δράσεων επιχειρηματικότητας (ΚΥπΕΑ, Επιμελητήριο, εργοδοτικοί φορείς) και των προνοιακών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα και η ποιότητα ζωής των ωφελούμενων.