Θανατηφόρο τροχαίο για 61χρονο δικυκλιστή στο δρόμο Ορφανών – Φύλλου

Ένας 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με δίκυκλη μοτοσικλέτα στο 4ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ορφανών – Φύλλου το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τουKarditsaLive.Net το δυστύχημα συνέβη περί ώρα 21.30 με το όχημα να εκτρέπεται για άγνωστη αιτία εκτός δρόμου και να ανατρέπεται.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ με πλήρωμα που μετέφερε τον 61χρονο στο Κ.Υ. Παλαμά όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Παλαμά.

