Θεσμικές επαφές της Ρένας Καραλαριώτου στην Π.Ε. Φωκίδας

Θεσμικές επαφές στους δήμους Δελφών και Δωρίδος, καθώς και στην Αντιπεριφέρεια Φωκίδας , πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, στο πλαίσιο περιοδείας της στην περιοχή.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Άμφισσα, όπου η Γενική Γραμματέας είχε συνάντηση εργασίας με τους υπαλλήλους και συζήτησε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον συντονισμό των υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, ο οποίος την υποδέχθηκε στο δημαρχείο της Άμφισσας. Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και για τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό του δήμου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μεγάλες κυβερνητικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στον ιστορικό δήμο των Δελφών, ενώ συζητήθηκαν και υπηρεσιακά ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεργασία Δήμου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι επαφές συνεχίστηκαν στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας, κ. Γιώργου Δελμούζου, με αντικείμενο συζήτησης το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις του συνδέονται με τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο Λιδωρίκι, με συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Δωρίδος, κ. Δημήτρη Γιαννόπουλο, και τους συνεργάτες του. Η Γενική Γραμματέας ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα και τις ανάγκες του δήμου, καθώς και για το σχέδιο της δημοτικής αρχής για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ανάπτυξη του Δήμου Δωρίδος και της ευρύτερης ενότητας.

«Η περιοδεία μου στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας μου έδωσε τη δυνατότητα να αφουγκραστώ τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να ενημερωθώ για τον σχεδιασμό αλλά και τα άμεσα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους. Η ενίσχυση της συνεργασίας αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ενότητα.

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των δήμων και των φορέων, πάντα με σεβασμό στη διακριτή θεσμική θέση κάθε πλευράς και με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

