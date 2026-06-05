Θεσμική επίσκεψη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Δήμο Αγιάς

Θεσμική επίσκεψη στον Δήμο Αγιάς πραγματοποίησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας, παραγωγικής δικτύωσης και διασύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες, τους παραγωγικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγιάς, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Διαχειριστής της και Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος, ο Διευθυντής της Σύμπραξης, κ. Σωτήρης Ξύδης, ο επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης, κ. Δημήτριος Σοφολόγης, καθώς και η κ. Αύρα Πανουσοπούλου, στέλεχος της Σύμπραξης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγιάς, κ. Αντώνης Γκουντάρας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και παραγωγικοί φορείς της περιοχής.



Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του ρόλου, της αποστολής και των δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με τον Δήμο Αγιάς, τους φορείς, τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Η επίσκεψη εντάσσεται στη νέα φάση ενεργού λειτουργίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, η οποία έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως θεσμικός κόμβος διασύνδεσης, υποστήριξης και ανάδειξης της θεσσαλικής αγροδιατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, η Σύμπραξη επιδιώκει να ενώσει την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την τοπική επιχειρηματικότητα, τη γαστρονομία, τον τουρισμό, την καινοτομία και την εξωστρέφεια σε ένα ενιαίο λειτουργικό οικοσύστημα συνεργασίας.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που δημιουργούνται για τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς μέσα από τη συμμετοχή τους στο ευρύτερο αγροδιατροφικό δίκτυο της Θεσσαλίας.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:



• στην παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, της αποστολής, των στόχων και των εργαλείων της,



• στην ενημέρωση για το ψηφιακό οικοσύστημα της Σύμπραξης, το μητρώο παραγωγών, επιχειρήσεων και φορέων, καθώς και τις δυνατότητες προβολής και διασύνδεσης,



• στην καταγραφή των βασικών τοπικών προϊόντων, των παραγωγικών δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Αγιάς,



• στην ανάδειξη των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, οι επιχειρήσεις και οι τοπικοί φορείς,



• στη διερεύνηση συνεργειών στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης, της εμπορίας, της γαστρονομίας, του τουρισμού και της εξωστρέφειας,



• στη σύνδεση της θεσμικής συζήτησης με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής,



• στη διαμόρφωση πρώτων προτάσεων συνεργασίας μεταξύ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, του Δήμου Αγιάς και των τοπικών φορέων.



Ο Δήμος Αγιάς αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερο αγροτικό, παραγωγικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Η παραγωγική φυσιογνωμία της περιοχής, η παρουσία ενεργών παραγωγών, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την ανάδειξη της αγροδιατροφικής ταυτότητας της περιοχής και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα βασικά προϊόντα και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Αγιάς, όπως το κάστανο, τα μήλα, τα κεράσια, τα ακτινίδια, οι ελιές και τα προϊόντα οικοτεχνίας, τα οποία συνθέτουν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ιδιαίτερη σημασία του δασικού και θαλάσσιου οικοσυστήματος του Δήμου, καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης της αγροδιατροφής με τις ξενοδοχειακές μονάδες, την εστίαση, τον πολιτισμό και τη συνολική τουριστική εμπειρία της περιοχής. Η Αγιά διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παραγωγικών, φυσικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ισχυρή βάση για στοχευμένες συνέργειες, εξωστρέφεια και ανάδειξη της τοπικής αγροδιατροφικής φυσιογνωμίας.



Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η αγροδιατροφή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά συνδέεται άμεσα με την ποιότητα, την πιστοποίηση, τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την τοπική αγορά, την εστίαση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την απασχόληση, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη συνολική αναπτυξιακή ταυτότητα κάθε περιοχής.



Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναδείχθηκε επίσης η σημασία της άμεσης επαφής με την πραγματική παραγωγική βάση του Δήμου Αγιάς, μέσα από τη δυνατότητα επιτόπιων επισκέψεων σε παραγωγικές μονάδες, συνεταιριστικές δομές, επιχειρήσεις τυποποίησης, μεταποίησης ή εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγρούς της περιοχής. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των τοπικών δυνατοτήτων, η καταγραφή των πραγματικών αναγκών και η ανάδειξη προϊόντων, ανθρώπων, επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών που μπορούν να συνδεθούν με το έργο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.



Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στον Δήμο Αγιάς, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα προχωρήσει στην επεξεργασία των στοιχείων, των αναγκών και των προτάσεων που καταγράφηκαν, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πρώτου οδικού χάρτη επόμενων ενεργειών για την περιοχή.



Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γρηγόριος Γκουντόπουλος, δήλωσε: «Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν περιορίζεται σε έναν τυπικό θεσμικό ρόλο. Στόχος μας είναι να βρεθούμε δίπλα στους παραγωγούς, στους συνεταιρισμούς, στις επιχειρήσεις και στους τοπικούς φορείς, να ακούσουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό δίκτυο συνεργασίας για την ανάδειξη των θεσσαλικών προϊόντων.



Ο Δήμος Αγιάς διαθέτει σημαντική παραγωγική δυναμική και ιδιαίτερη αγροδιατροφική ταυτότητα. Η προσπάθειά μας είναι να συνδέσουμε την παραγωγή με τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την ποιότητα, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια, σε ένα κοινό αφήγημα ώστε τα τοπικά προϊόντα και οι άνθρωποι που τα παράγουν να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη προβολή και προστιθέμενη αξία.