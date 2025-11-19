Θεσσαλία: Ανάμεσα σε προκλήσεις και προοπτικές η παραγωγή κρεμμυδιού

Η καλλιέργεια του κρεμμυδιού αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στις περιοχές της Λάρισας, των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Το κρεμμύδι, βασικό προϊόν της ελληνικής διατροφής και εξαγώγιμο αγαθό, έχει γνωρίσει έντονες διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια, τόσο στις αποδόσεις όσο και στις τιμές παραγωγού.

Oι καλλιεργούμενες εκτάσεις με κρεμμύδι στη Θεσσαλία ξεπερνούν τα 10.000 στρέμματα, με τη Λάρισα να κατέχει την πρωτιά. Η μέση απόδοση κυμαίνεται στους 4-6 τόνους ανά στρέμμα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ποιότητα των εδαφών.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από καλές αποδόσεις, ωστόσο οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Μαΐου και του Ιουνίου δημιούργησαν προβλήματα στην ωρίμανση και στην αποθήκευση του προϊόντος. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος παραγωγής –ιδίως στα λιπάσματα, τα καύσιμα και τα φυτοφάρμακα– περιόρισε σημαντικά το καθαρό εισόδημα των παραγωγών.

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι ένας σχετικά νέος αγρότης, ο οποίος ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία επαγγελματικά με τη γεωργία (σ.σ. γιος του συνδικαλιστή και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπαδόπουλου). Τα τελευταία χρόνια, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια κρεμμυδιών. «Στη δική μας περιοχή, στον κάμπο, ταιριάζει περισσότερο η χειμωνιάτικη σπορά, αφού το κρεμμύδι δεν θέλει ζέστη – πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου το φυτό σταματά να αναπτύσσεται. Αποφάσισα να αυξήσω τα καλλιεργούμενα στρέμματα με κρεμμύδι, αφού είμαστε απογοητευμένοι από τα παραδοσιακά προϊόντα, δηλαδή το βαμβάκι και το σιτάρι. Στρεφόμαστε στα κηπευτικά, καθώς η αγορά τα αναζητά», υποστηρίζει.

Στα 40-45 λεπτά τα χειμερινά, στα 25 λεπτά τα καλοκαιρινά

Όπως λέει, τα χειμερινά κρεμμύδια προωθούνται από τον παραγωγό σε τιμές που κυμαίνονται στα 40-45 λεπτά, ενώ στα καλοκαιρινά, λόγω μεγαλύτερης εγχώριας παραγωγής, η τιμή υποχωρεί στα 25 λεπτά, ανάλογα βέβαια και με τον τρόπο διάθεσης του προϊόντος (σ.σ. χύμα ή συσκευασμένο). «Προσωπικά, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην προμήθεια του σπόρου, ενώ η καλλιέργεια απαιτεί τακτικές καλλιεργητικές φροντίδες. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική ζήτηση, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, αφού το καλοκαίρι τα πράγματα είναι καλύτερα, λόγω εστίασης, τουρισμού κ.λπ. Η εγχώρια αγορά παραμένει ασταθής, με εισαγωγές κρεμμυδιών από Αίγυπτο και Ολλανδία, που πιέζουν τις τιμές, ειδικά τους φθινοπωρινούς μήνες», επισημαίνει.

Και καταλήγει: «Πρέπει να οργανωθούμε σε ομάδες παραγωγών, με στόχο την ενίσχυση της αποθήκευσης και την προώθηση του θεσσαλικού κρεμμυδιού, ως προϊόντος ποιότητας στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά».

Γιώργος Ρούστας (ypaithros.gr)