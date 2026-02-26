Θεσσαλία: Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Ιανουάριο – Οι μάρκες που ξεχώρισαν

Μειωμένες κατά 5,3% ήταν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα, ταξινομήθηκαν 10.089 καινούργια ΙΧ, έναντι 10.659 τον Ιανουάριο του 2025, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Στη Θεσσαλία οι πωλήσεις νέων οχημάτων καταγράφουν μια σταθερότητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο οι νέες ταξινομήσεις ανήλθαν σε 299, έναντι 302 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 229 τον Δεκέμβριο.

Στην επίδοση του Ιανουαρίου η Τoyota ξεχώρισε ταξινομώντας 34 αυτοκίνητα (με μερίδιο αγοράς 11,4%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Οpel με 33 ταξινομήσεις (11%) και η Suzuki με 30 ταξινομήσεις (10%)

Τάσος Πλέντζας trikalaenimerosi.gr