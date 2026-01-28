Θεσσαλία: Παράταση αιτήσεων για τα προγράμματα “Αναπτύσσομαι” και “Επιχειρώ Έξυπνα”

Παρατείνεται έως 3/3/2026 η προθεσμία αιτήσεων για τα προγράμματα “Αναπτύσσομαι Έξυπνα” και “Επιχειρώ Έξυπνα” στη Θεσσαλία, με επιδότηση 70% για επενδύσεις 50.000-425.000€ σε υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ.

Στη Θεσσαλία, ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 3/3/2026 για τις δύο βασικές δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή.

Η δράση «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, παρέχοντας επιδότηση 70% για επενδυτικά σχέδια ύψους 50.000 έως 425.000 ευρώ (De Minimis).

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2023, δύο κλεισμένες χρήσεις και επιλέξιμο ΚΑΔ. Η δράση καλύπτει δαπάνες για εξοπλισμό, κτιριακές παρεμβάσεις, προσωπικό, λογισμικό, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση διαρκεί 24 μήνες και οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 3/3/2026.

Παράλληλα, η δράση «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», επίσης με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στη Θεσσαλία. Παρέχει επιδότηση 70% για επενδυτικά σχέδια από 50.000 έως 425.000 ευρώ, στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που συστάθηκαν από 1/1/2023 και μετά, πληρώντας συγκεκριμένες νομικές, χωροταξικές και χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις. Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, κτιριακά έργα, προσωπικό, λογισμικό, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες, με περίοδο αιτήσεων από 27/11/2025 έως 3/3/2026.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από businessdaily.gr)