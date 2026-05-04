Θεσσαλία: Τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Θεσσαλίας και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης μαθητών/τριών και των οικογενειών τους από ειδικούς στην Ψυχική Υγεία, ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας Tηλεφωνικών Γραμμών Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους/τις υποψήφιους/ες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους.

Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν καθημερινά (κατά τις εργάσιμες ημέρες) από Δευτέρα 04/05/2026 έως και την Παρασκευή 26/06/2026 με στόχο:

να υποστηρίξουν μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου και απόφοιτους/ες κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων,

να ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, γονείς κτλ.) μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο οποίο υπάγονται γεωγραφικά.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα/e-mail) των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Θεσσαλίας, όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.