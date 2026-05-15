Ιστορική έναρξη των απευθείας πτήσεων από το Μόναχο στη Σκιάθο

Η πρώτη απευθείας πτήση από το Μόναχο προς τη Σκιάθο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, σηματοδοτώντας την υλοποίηση ενός από τους σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Σκιάθου για την ενίσχυση του τουρισμού του νησιού.

Η νέα αεροπορική σύνδεση θα εκτελείται σε σταθερή βάση έως τα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με τη Discover Airlines, θυγατρική της Lufthansa Group. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η νέα γραμμή εντάσσεται στη στοχευμένη στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης από τη γερμανική αγορά.

Οι επαφές για την επίτευξη της συμφωνίας ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2025, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα και του αντιδημάρχου Τουρισμού Αλέξανδρου Ευσταθίου με στελέχη της Discover Airlines. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στην ITB Berlin, τον Μάρτιο του 2026, με τη συμμετοχή της Katharina Tschipper, Manager Network & Airport Relations της αεροπορικής εταιρείας.

Παράλληλα, ο Δήμος Σκιάθου προγραμματίζει κοινές δράσεις συνδιαφήμισης με τη Discover Airlines, με στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά και την καθιέρωση της νέας αεροπορικής σύνδεσης.

Η απευθείας σύνδεση της Σκιάθου με το Μόναχο, μία από τις ισχυρότερες οικονομικά περιοχές της Ευρώπης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η γερμανική αγορά επιλέγει συχνά διακοπές εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, στοιχείο που ενισχύει την επιμήκυνση της σεζόν και τη στρατηγική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Σκιάθου δηλώνει, ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, με στόχο την εδραίωση της Σκιάθου ως σύγχρονου, βιώσιμου και διεθνώς αναγνωρισμένου τουριστικού προορισμού.

Ελένη Ραυτοπούλου (ertnews.gr)