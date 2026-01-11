Ισχυροί οι δεσμοί της Περιφέρειας με τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

Συνεργασία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο, είχε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μπαρμπούτης και στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η αξιοποίηση των κτιρίων γενετικής βελτίωσης στην Καρδίτσα και ο εξοπλισμός του κοινωνικού κέντρου που χρηματοδότησε με 3,3 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η σύγχρονη δομή κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες κάθε ηλικίας, αποτελεί προσθήκη σε υπάρχον κτίριο της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στην πόλη της Καρδίτσας και πρόκειται για μια σύγχρονη προνοιακή υποδομή με κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, με χρήσεις συσσιτίου-εστίασης στο ισόγειο, χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον 1ο όροφο, συμβουλευτικής και τράπεζας ιματίων στον 2ο όροφο, εκπαιδευτήρια-κοινωνικά φροντιστήρια στον 3ο όροφο και ξενώνα φιλοξενίας στον 4ο όροφο. Ο εξοπλισμός της δομής ήταν κυρίαρχο θέμα στην συζήτηση.

Ο κ. Μπαρμπούτης τόνισε ακόμη την ανάγκη να παραχωρηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή στον Δήμο Καρδίτσας οι εκτάσεις του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Σταθμός Επιβητόρων) στην περιοχή Τσαποχά), απέναντι από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Στόχος είναι η αξιοποίηση με παραχώρηση στην Αυτοδιοίκηση.

«Μια πανέμορφη περιοχή συνολικής έκτασης 71 στρεμμάτων με αξιόλογα κτίσματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί. Πρέπει την επόμενη περίοδο όλοι οι φορείς να συνεργασθούμε, ώστε να αξιοποιηθεί η έκταση και τα κτίρια κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο κ. Μπαρμπούτης και ανέφερε πως η συνεργασία με την Μητρόπολη είναι πάντα αποδοτική.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα της ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού με την προβολή των σπουδαίων θρησκευτικών τοπόσημων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Από την πλευρά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Τιμόθεος ευχήθηκε στον Κ. Μπαρμπούτη «καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως αναπληρωτή Περιφερειάρχη» σημειώνοντας ότι «η συνεργασία του με την Περιφέρεια και προσωπικά τον Δημήτρη Κουρέτα παραμένει άριστη».