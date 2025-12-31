Κάλαντα και ευχές για την νέα χρονιάστον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα

Μια πραγματική γιορτή ήταν η τελευταία μέρα του χρόνου στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα στο νέο Διοικητήριο στη Λάρισα.

Από νωρίς το πρωί μελωδίες από πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχές για Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το 2026 πλημμύρισαν το χώρο, με τον Περιφερειάρχη ως καλός οικοδεσπότης, να υποδέχεται με χαρά φορείς και συλλόγους που έψαλαν τα κάλαντα, αντάλλαξε ευχές και γέμισε τους κουμπαράδες τους.

Η μέρα ξεκίνησε με τους Προσκόπους Λάρισας, τα λυκόπουλα, τους προσκόπους και τους ανιχνευτές, παιδιά του Συλλόγου (ηλικίας 8-18 ετών), που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τραγούδησαν το «Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά» στον Δημ. Κουρέτα, ο οποίος τους έκανε ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη για να καταλήξει να τους παροτρύνει να πιστεύουν στη μαγεία των Χριστουγέννων και να ονειρεύονται. Τους Προσκόπους συνόδευαν ο Πάρης Μακρής, βοηθός περιφερειακού εφόρου, ο Γιώργος Καλογεράς και ο Θεόδωρος Πιτένης.

Ακολούθησαν στο φουαγέ της Περιφέρειας τα κάλαντα από την Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Λαρισαίων και της Μικτής Χορωδίας της Πολεμικής Αεροπορίας, που περιλαμβάνει την 110 Πτέρυγα Μάχης, την 140 ΣΕΠΗΛ και την ΕΚΑΕ, καθώς και από τη Μπάντα της 1ης Στρατιάς.

Για κάλαντα και ευχές επιστέφτηκαν στη συνέχεια το γραφείο του Περιφερειάρχη οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής τη διευθύντρια της Υπηρεσίας κα Ευφροσύνης Τεντόμα.

Η μέρα έκλεισε με κέφι και με τα παραδοσιακά κάλαντα που τραγούδησε η Χορωδία «ΕΥΕΣΤΩ» του Δήμου Λαρισαίων, συνοδεία ακορντεόν και κλαρίνου, η οποία αποτελούνταν από 50 μέλη τα οποία συνόδευαν ο Πρόεδρος της Χορωδίας κ. Γιώργος Ραΐλης και ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Σε όλο αυτό το χαρούμενο εορταστικό μουσικό δρώμενο παρόντες ήταν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Ισότητας κ. Βασίλης Σίμος, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας κα Ανδριάνα Κομίτσα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, καθώς και στελέχη από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας μετέφερε τις ευχές του σε όλους, ευχαριστώντας τους για την συνολική τους παρουσία και την υποστήριξή στις προσπάθειες της Περιφέρειας. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ζεστά χαμόγελα, δώρα και αισιοδοξία για το νέο έτος που έρχεται.