Κατέληξε 71χρονος στη ΜΕΘ του Αχιλλοπούλειου – Eίχε νοσήσει από γρίπη

Την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου άφησε σήμερα ένας 71χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύονταν πάνω από 20 ημέρες, με γρίπη τύπου Α.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε, καθώς αντιμετώπιζε παράλληλα και πολλά και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, αναπνευστικά και καρδιολογικά. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο, που καταγράφεται στο Νοσοκομείο Βόλου από γρίπη το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας νοσούσε από γρίπη τύπου Α. Έφτασε στο Νοσοκομείο στα μέσα Ιανουαρίου και οι γιατροί μετά από λίγες μέρες παραμονής σε παθολογική κλινική έκριναν επιβεβλημένη την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έμεινε για πάνω από 20 ημέρες.

Ο 71χρονος δεν ήταν εμβολιασμένος και αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Η γρίπη αποδιοργάνωσε τελείως τον οργανισμό του και η μία επιπλοκή διαδεχόταν την άλλη. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τους γιατρούς, δεν κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη που έδινε όλες αυτές τις ημέρες.

Πρόκειται για το δεύτερο θύμα της γρίπης που καταλήγει στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου το 2026, με τους γιατρούς να τονίζουν για ακόμη μια φορά το θέμα του εμβολιασμού και τη σπουδαιότητά του.

Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου (magnesianews.gr)