Κουρέτας: Δεν μπορεί να έχει αγροτική στρατηγική η Ινδία και το Πακιστάν και όχι η Ελλάδα

Με μία ξεκάθαρη ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εξηγεί γιατί οι αγρότες μας, στήνουν μπλόκα και διεκδικούν δυναμικά με κινητοποιήσεις την επιβίωση τους.

Φέρνει για παράδειγμα το κόστος παραγωγής ανά στρέμμα στο βαμβάκι και με μία απλή πρόσθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα έξοδα φτάνουν τα 285 ευρώ ενώ από την άλλη πλευρά αθροίζοντας την τιμή παραγωγού και την ενίσχυση για το ίδιο στρέμμα τα έσοδα είναι μόλις 281 ευρώ.

Δηλαδή, οι παραγωγοί μας, όχι απλά δεν έχουν κέρδος πλέον από τις καλλιέργειες τους αλλά έχουν ζημιά και μόνο που τα καλλιεργούν και τα εμπορεύονται. Αν μάλιστα, όπως συχνά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίσουν και εχθρικό καιρό (καύσωνες το καλοκαίρι και πλημμύρες τον χειμώνα) η παραγωγή τους καταστρέφεται ολοσχερώς και ο κόπος τους χάνεται.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αγροτών και διανυκτέρευσε μαζί τους στα μπλόκα, γράφει:

«Γιατί οι αγρότες είναι στο δρόμο ;

Το κόστος παραγωγής για διάφορα προϊόντα

Βαμβάκι

Έξοδα ανά στρέμμα

Σπορος 15 ευρώ

Λίπανση 40

Φυτοπροστασία 80

Άρδευση 70 ( στα 2/3 των στρεμμάτων της Θεσσαλίας που έχουν πομωνες)

Ενοίκιο 50

Συγκομιδή 30

Συνολικά 285

Έσοδα ανά στρέμμα

Τιμή παραγωγού 180

Βασική ενίσχυση 21

Συνδεδεμένη 80

Συνολικά 281

Το πρόβλημα λοιπόν για να μείνει ένας αγρότης στην περιοχή μας είναι να πέσει το κόστος της άρδευσης . Για να γίνει αυτό πρέπει να τηρήσει η κυβέρνηση την υπόσχεση για να γίνουν τα φράγματα που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός πέρυσι τον Αύγουστο εδώ. Πήραν 50 εκατομμύρια από την ένωση τραπεζών για μελέτες και κάποια έργα . Ζητάμε τις μελέτες όπως μας υπόσχονται και χρονοδιάγραμμα των έργων .

Δεν μπορεί να έχει αγροτική στρατηγική η Ινδία και το Πακιστάν και όχι η Ελλάδα . Τι προσφέρετε στους αγρότες ; Δώστε τους μέλλον με στρατηγική. Αλλιώς τι;

Πριν 10 χρόνια καλλιεργούσαμε 1.5 εκατομμύρια στρέμματα βαμβάκι στη Θεσσαλία. Φέτος 600.000. Του χρόνου ;».

zougla.gr