Κουρέτας: “Η Εβραϊκή κοινότητα στην Λάρισα αποτελεί πράξη αξιοπρέπειας, αντίστασης και ελπίδας”

Μήνυμα σεβασμού και ιστορικής ευθύνης σε όλους τους Θεσσαλούς Εβραίους , έστειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.

Οι εκδηλώσεις για τα θύματα του Ολοκαυτώματος πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης με τον κ. Κουρέτα να αναφέρει πως οι δρόμοι της συνύπαρξης δεν θα κλείσουν ποτέ γιατί η ιστορία αναγνωρίζει και γεφυρώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο ίδιος προσωπικά θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε η μνήμη του Ολοκαυτώματος να παραμένει ζωντανή και να λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στον φανατισμό και τον ρατσισμό.

«Η ιστορική μνήμη οφείλει να μεταδίδεται στις νεότερες γενιές και το χρέος μας δεν είναι άλλο από την διαρκή υπενθύμιση της ιστορικής αλήθειας. Χρέος όλων μας να διδάξουμε στα παιδιά μας πως το μίσος και η μισαλλοδοξία δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Το διαχρονικό μήνυμα “Ποτέ ξανά”, δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά στάση ζωής.

Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί για να παραμείνουν στην ιστορία ως στατιστικά στοιχεία, αλλά είχαν ονόματα, οικογένειες και όνειρα. Εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν μόνο και μόνο για την ταυτότητα της ύπαρξής τους. Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων δεν αποτελεί μια μακρινή ιστορία, αλλά μια ανοιχτή πληγή, καθώς η εβραϊκή κοινότητα υπήρξε επί αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της μνήμης και της ιστορικής συνέχειας όλης της Θεσσαλίας.

Τα θύματα ήταν γείτονες, φίλοι και συμπολίτες, άνθρωποι που έδιναν ζωή στις γειτονιές, στους δρόμους, στις αγορές. Η δημοκρατία, η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζονται καθημερινή προστασία και η ζωντανή εβραϊκή κοινότητα στην Λάρισα αποτελεί πράξη αξιοπρέπειας, αντίστασης και ελπίδας.



Η Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος δεν είναι για εμάς μια απλή επετειακή εκδήλωση, αλλά πράξη συλλογικής συνείδησης και ευθύνης», είπε και αναφέρθηκε και στην χρηματοδότηση της Ιεράς Συναγωγής «Ετς Χαγίμ» για την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επεσήμανε πως η νέα Συναγωγή δεν είναι μόνο ένας τόπος λατρείας, είναι ένας χώρος ανθρωπισμού που πιάνει το νήμα της σκληρής ιστορίας των χιτλερικών διωγμών και τον δένει με την Θεσσαλία που είναι ένας τόπος όπου δεν χώρεσαν ποτέ φυλετικές, θρησκευτικές και άλλες διακρίσεις. Ένας τόπος που οι διακρίσεις δεν θα χωρέσουν ποτέ», κατέληξε.