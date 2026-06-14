Κουρέτας: «Η προστιθέμενη αξία των προϊόντων είναι ο δρόμος για να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών»

Στις εκδηλώσεις της 45ης Γιορτής Κερασιού στο ΜεταξοχώριΑγιάς συμμετείχε το Σάββατο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, στέλνοντας μήνυμα στήριξης της αγροτικής παραγωγής και αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των θεσσαλικών προϊόντων.

Ο Περιφερειάρχης παρακολούθησε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αγιάς με θέμα «Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες για τις Γυναίκες της Αγιάς», ενώ στη συνέχεια παρέστη στον αγιασμό και στους χαιρετισμούς της διοργάνωσης. Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες από τον φετινό παγετό.

Στην τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Κουρέτας αναγνώρισε ως δίκαια τα αιτήματα των παραγωγών και υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερο εισόδημα και καλύτερες προοπτικές για τους αγρότες.

Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται συστηματικά για την κατοχύρωση θεσσαλικών προϊόντων ως προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, μια διαδικασία που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική τους αξία στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το μήλο της Αγιάς και το κάστανο της περιοχής Μελιβοίας και Αμπελακίων, ενώ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνεται και αντίστοιχη πρωτοβουλία για το κεράσι της Αγιάς.«Η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, επιμονή και συνεργασία. Είναι όμως ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στην παραγωγή και καλύτερο εισόδημα στους ανθρώπους της υπαίθρου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας έκανε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο οποίος σημείωσε ότι, πέρα από τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι σταθερές θέσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια για την ενίσχυση της παραγωγής και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Ο κ. Γκουντάρας υπογράμμισε ότι η χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες και τον τουρισμό, αλλά χρειάζεται να επενδύσει ξανά στην παραγωγή, συνδέοντας τα ποιοτικά προϊόντα κάθε περιοχής με την αναπτυξιακή της προοπτική. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την κατοχύρωση προϊόντων και την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας τους, έκανε λόγο για μια προσπάθεια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που απαιτεί επιμονή, συνεργασία και στρατηγικό σχεδιασμό.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας επισκέφθηκε το ιστορικό Παρθεναγωγείο Μεταξοχωρίου, όπου παρουσιάστηκε μέρος μελέτης φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και την αποκατάσταση του οικισμού. Η μελέτη βασίστηκε σε επιτόπια έρευνα και καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος και περιλαμβάνει προτάσεις τόσο για την πολεοδομική αναβάθμιση όσο και για την αποκατάσταση και αξιοποίηση σημαντικών κτιρίων του Μεταξοχωρίου.

Ο Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος συνοδευόταν από την Χωρική Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρη Τσέτσιλα, τονΑντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού κ. Βασίλη Σίμο, την Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοια, κα Ανδριάνα Κομήτσακαι τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Σωτήρη Σουλούκο, συνεχάρη τους διοργανωτές για τη διαχρονική επιτυχία του θεσμού, επισημαίνοντας ότι η Γιορτή Κερασιού αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παραγωγή, ο πολιτισμός, η ιστορία και η τοπική ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν προοπτικές για τον τόπο.