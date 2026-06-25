Κουρέτας στη συνέλευση του ΣΒΘΣΕ: Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλία

«Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στην πράξη με συγκεκριμένες δράσεις . Πρέπει όμως να ξανασχεδιάσουμε το τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλία μαζί με τον φορέα της γνώσης που είναι το πανεπιστήμιο . Η συνεργατικότητα της γνώσης με το επιχειρείν είναι ο δρόμος και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο».

Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) που πραγματοποιήθηκε στην Αγριά Βόλου, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΝίκουΤσάφου.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας παρουσίασε την πορεία των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των συμπράξεων με ερευνητικούς φορείς, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ανάγκη της αγοράς για αναπτυξιακά εργαλεία και τόνισε την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, με κοινό στόχο την ανάσχεση του braindrain και τη θωράκιση του περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε την συνέλευση για τα αποτελέσματα σχετικά με τις δράσεις που αφορούν σε συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και αφορούν 40 συνολικά προτάσεις που καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως αγροδιατροφή, τουρισμός, υγεία, πληροφορική και περιβάλλον και περιλαμβάνονται στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και για το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα.