Κουρέτας: Χαιρετίζω τον Ποντιακό ελληνισμό που έχει βαθιές ρίζες στη Θεσσαλία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 19ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, καθώς χιλιάδες καρδιές χτύπησαν δυνατά, χιλιάδες χέρια άγγιξαν το ένα το άλλο με σιγουριά και συγκίνηση και χιλιάδες πόδια κινήθηκαν ρυθμικά αποδίδοντας μοναδικούς χορούς του Πόντου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης».

Στο Φεστιβάλ παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, καθότι Μικρασιάτης στην καταγωγή, μεγαλωμένος στα Προσφυγικά της Πάτρας και παντρεμένος –όπως ο ίδιος είπε– με 100% Πόντια.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στην ιστορική προσφορά των Ποντίων στον ελληνισμό. «Οι Πόντιοι έχουν διασώσει τόσα χρόνια την εθνική μας ταυτότητα γιατί είναι ο βαθύς ελληνισμός. Είναι η κοινότητα στην οποία πιστεύουν και για αυτό το λόγο πρέπει πάντοτε να σας σεβόμαστε, να σας στηρίζουμε. Γιατί είστε αυτό που λέει ο λαός «ο βαθύς ελληνισμός». Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να περάσετε καλά στη Θεσσαλία, να γυρίσετε όλοι στα σπίτια σας γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις κι όταν θα περνάτε από δω να ξέρετε ότι ποντιακός ελληνισμός έχει βαθιές ρίζες στη Θεσσαλία και πάντοτε να τη σκέφτεστε».

Ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γιώργος Βαρυθυμιάδης, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κουρέτα, καθώς η Περιφέρεια χρηματοδότησε το Φεστιβάλ, αλλά και για το διαχρονικό ενδιαφέρον και στήριξη του στον Ποντιακό Ελληνισμό και του απένειμε τιμητική πλακέτα.

Στη Λάρισα το πρωί της Κυριακής ο κ. Κουρέτας παρέστη σε αντίστοιχη εκδήλωση με ποντιακά εδέσματα και χορούς που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Φιλιππούπολης. Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθηκαν τόσο χθες στην Καρδίτσα όσο και σήμερα, καθώς και όσους επισκέφθηκαν, όπως τόνισε, τη φιλόξενη Θεσσαλία από πολλά μέρη της Ελλάδας και έκανε αναφορά και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ζητώντας από τους παρευρισκόμενους να στηρίξουν τον αγώνα του αγροτικού κόσμου.

Επισήμανε ,τέλος, ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του ποντιακού ελληνισμού και θα τον στηρίζει έμπρακτα, γι’ αυτό και όπως υπογράμμισε, η Περιφέρεια ανέλαβε τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους της διοργάνωσης.

Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο σ’ έναν αληθινό αγωνιστή της δημοκρατίας, τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη.