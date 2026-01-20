Κουρέτας: Mε τους αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος

Mε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ξεκαθαρίζει πως θα είναι μέχρι το τέλος με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Αναλυτικά:

“Σπούδασα φαρμακευτική στην Πάτρα. Δεν άνοιξα φαρμακείο γιατί δεν μου άρεσε. Έπρεπε να υποδύομαι τον φαρμακοποιό ενώ στην ουσία θα ήμουν φαρμακοπώλης.

Χωρίς να είναι αυτό κακό απλά δεν μου άρεσε. Έτσι άνοιξα τα πανιά μου σε ένα κόσμο άγνωστο. Τον κόσμο της έρευνας. Ούτε ήξερα τι μου γίνεται. Όμως η ζωή μου με δικαίωσε. Στο Harvard έμαθα να μην υποδύομαι τον ερευνητή. Ήμουν ερευνητής. Γυρνώντας στην Ελλάδα προσπάθησα να δικαιώσω μέσα μου αυτό που κατάκτησα.

Να παραμείνω ερευνητής και συμπτωματικά και δάσκαλος. Τώρα αν αθροίσετε τις απόψεις μου για την αγροτιά και την κτηνοτροφία θεωρώ (έτσι πιστεύω τουλάχιστον) ότι δεν υποδύομαι τον περιφερειάρχη. Εκπροσωπώ γνήσια τον θεσσαλικό κόσμο. Την αγροτιά.

Μπορεί βέβαια ο καθένας να υποδύεται τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον πρύτανη κλπ. Δικαίωμα τους και μαγκιά τους. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα λιγότερο από το να μην υποδύομαι τον περιφερειάρχη. Είμαι μέχρι τέλους με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.”