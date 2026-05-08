Κ. Αγοραστός: “Στην κοινωνία, αργά ή γρήγορα, οι μάσκες πέφτουν”

Σε ανακοίνωσή του ο Επικεφαλής της Συμμαχίας υπέρ των πολιτών Κώστας Αγοραστός αναφέρει:

“Η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου.

Και ο χρόνος, από τη φύση του, δεν κάνει δημόσιες σχέσεις.

Και όσο κι αν επιχειρείται η επικοινωνιακή σκηνοθεσία, η πραγματικότητα ακολουθεί τον δικό της ρυθμό.

«Δεν κόβουμε κορδέλες» — αλλά οι εικόνες εγκαινίων είναι επιδιωκόμενες .

«Δεν κάνουμε επικοινωνία» — αλλά η επικοινωνιακή προβολή είναι έντονη και συνεχής.

«Κάνουμε έργο» — την ώρα που έργα που έχουν δρομολογηθεί και ωριμάσει την περίοδο της περιφερειακής αρχής 2011–2023 εμφανίζονται ως νέα.

Το ζήτημα δεν είναι οι διατυπώσεις. Είναι η απόσταση ανάμεσα στο αφήγημα και την τεκμηριωμένη πραγματικότητα.

Όταν το αφήγημα δοκιμάζεται απέναντι στα γεγονότα, το αποτέλεσμα δεν είναι «διαφορετική αλήθεια», αλλά ζήτημα αξιοπιστίας.

Γιατί στο τέλος, η εικόνα μπορεί να διαμορφώνεται προσωρινά

όμως η πραγματικότητα έχει διάρκεια.

Και κάτι ακόμη:

Στην «επιστήμη», οι μάσκες ίσως χρησιμοποιούνται για προστασία των…

Στην κοινωνία όμως, αργά ή γρήγορα, οι μάσκες πέφτουν”.