Κ. Αγοραστός: “Στην κοινωνία, αργά ή γρήγορα, οι μάσκες πέφτουν”

Σε ανακοίνωσή του ο Επικεφαλής της Συμμαχίας υπέρ των πολιτών Κώστας Αγοραστός αναφέρει:
“Η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου.
Και ο χρόνος, από τη φύση του, δεν κάνει δημόσιες σχέσεις.
Και όσο κι αν επιχειρείται η επικοινωνιακή σκηνοθεσία, η πραγματικότητα ακολουθεί τον δικό της ρυθμό.
«Δεν κόβουμε κορδέλες» — αλλά οι εικόνες εγκαινίων είναι επιδιωκόμενες .
«Δεν κάνουμε επικοινωνία» — αλλά η επικοινωνιακή προβολή είναι έντονη και συνεχής.
«Κάνουμε έργο» — την ώρα που έργα που έχουν δρομολογηθεί και ωριμάσει την περίοδο της περιφερειακής αρχής 2011–2023 εμφανίζονται ως νέα.
Το ζήτημα δεν είναι οι διατυπώσεις. Είναι η απόσταση ανάμεσα στο αφήγημα και την τεκμηριωμένη πραγματικότητα.
Όταν το αφήγημα δοκιμάζεται απέναντι στα γεγονότα, το αποτέλεσμα δεν είναι «διαφορετική αλήθεια», αλλά ζήτημα αξιοπιστίας.
Γιατί στο τέλος, η εικόνα μπορεί να διαμορφώνεται προσωρινά
όμως η πραγματικότητα έχει διάρκεια.
Και κάτι ακόμη:
Στην «επιστήμη», οι μάσκες ίσως χρησιμοποιούνται για προστασία των…
Στην κοινωνία όμως, αργά ή γρήγορα, οι μάσκες πέφτουν”.