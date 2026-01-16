Κ. Αγοραστός: “Τύφλα να έχει η…πισίνα του Σκρουτζ, τριπλασιάστηκε το κόστος κατασκευής των 9 νέων κολυμβητηρίων στη Θεσσαλία”

Τριπλασιασμό του κόστους κατασκευής των εννιά νέων κολυμβητηρίων Θεσσαλίας καταγγέλλει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε γραπτή δήλωσή του.

Ο πρώην περιφερειάρχης στη δήλωση που τιτλοφορείται «Τύφλα να έχει η… πισίνα του Σκρουτζ», αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρει:

«Άφωνους μας άφησαν οι πρόσφατες ραδιοφωνικές δηλώσεις του κυρίου Κουρέτα ότι αυξήθηκε, σχεδόν τριπλασιάστηκε το κόστος κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών σε 9 διαφορετικά σημεία στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο κ. Κουρέτας για να δικαιολογήσει αυτή την εκτίναξη του κόστους, δηλαδή από τις 600 χιλιάδες ευρώ στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ η κάθε πισίνα επικαλέστηκε πως θα έχουνε μεγαλύτερο βάθος από το 1,35 θα είναι 2 μέτρα βάθος.

Το έργο θυμίζει περισσότερο την «πισίνα του Σκρουτζ», όχι βέβαια για να κολυμπά κανείς στα νομίσματα, αλλά για το υπέρογκο κόστος κατασκευής του, που μοιάζει να καταπίνει δημόσιο χρήμα χωρίς όριο. Το εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς το έργο παραπέμπει περισσότερο στην «πισίνα του Σκρουτζ» παρά σε μια ρεαλιστική και αναλογική επένδυση».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Αγοραστός μιλά για «δυσάρεστη έκπληξη» και αφού υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές των αρχικών σχεδίων γεννούν εύλογα ερωτήματα, ζητά από τον κ. Κουρέτα να απαντήσει στα εξής: «Γιατί με τις επιλογές του, απαξιώνει ευθέως τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων — υπηρεσίες που έχουν αποδεδειγμένα υλοποιήσει μεγάλα, σύνθετα και κρίσιμα έργα υποδομής και επιλέγει την εκχώρηση της δημοπράτησης και της εκτέλεσης στη ΔΕΠΑΝ, επιβαρύνοντας επιπλέον το έργο με κόστος διαχείρισης 150.000 ευρώ; Γιατί ιδιωτικοποιείται η διαχείριση ενός καθαρά δημόσιου έργου, όταν υπάρχει επαρκής και έμπειρος δημόσιος μηχανισμός;».