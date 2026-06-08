Κ. Αγοραστός: «Όταν τα έργα επιστρέφουν ζωή, πίστη και ελπίδα» 

Σε δήλωση του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού αναφέρονται τα εξής:

“Με αισθήματα χαράς και βαθιάς συγκίνησης πληροφορήθηκα την τέλεση της πρώτης Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης του ιστορικού μνημείου.

Η σημερινή ημέρα ανήκει πρωτίστως στους πιστούς, στους κατοίκους της Ραψάνης και σε όλους όσοι αγαπούν και σέβονται την ιστορία και την πνευματική κληρονομιά του τόπου μας. Όταν ένας ιστορικός ναός που δοκιμάστηκε από τον χρόνο ξαναγεμίζει ζωή, προσευχή και ανθρώπινη παρουσία, τότε δικαιώνεται κάθε προσπάθεια που προηγήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από το 2011 έως το 2023, θέσαμε ως βασική προτεραιότητα την προστασία και ανάδειξη των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της Θεσσαλίας. Με αυτή τη λογική προχωρήσαμε στην αποκατάσταση της στέγης(110.000€)της Ιεράς Μονής και στη συνέχεια εξασφαλίσαμε μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας τη χρηματοδότηση για τη συντήρηση του εσωτερικού διακόσμου του ναού, συνολικού ύψους 360.000 ευρώ.

Σήμερα δεν μιλάμε για αριθμούς. Μιλάμε για ένα μνημείο που διασώθηκε, για έναν ιερό τόπο που παραδόθηκε ξανά στην κοινωνία και στην Εκκλησία, για μια παρακαταθήκη που διαφυλάχθηκε για τις επόμενες γενιές.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνεργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Προς το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα την Υπουργό Πολιτισμού, προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας που είχε την ευθύνη υλοποίησης του έργου, προς την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο,τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ, τον σύλλογο Ραψάνης,καθώς και προς όλους τους επιστήμονες, συντηρητές, μηχανικούς και εργαζόμενους που εργάστηκαν με γνώση και σεβασμό για την αποκατάσταση του μνημείου.

Τα έργα έχουν συνέχεια, συνεργασία και κοινό στόχο. Και ο στόχος εδώ ήταν ένας: να διασώσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, της πίστης και της ταυτότητας της Θεσσαλίας.

Η εικόνα της σημερινής Θείας Λειτουργίας αποτελεί για όλους μας την καλύτερη απόδειξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, τα έργα αφήνουν πίσω τους πραγματικό αποτύπωμα στον τόπο και στους ανθρώπους.

Εύχομαι η Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων να συνεχίσει να αποτελεί φάρο πίστης, πολιτισμού και ελπίδας για τη Ραψάνη, τον Όλυμπο και ολόκληρη τη Θεσσαλία”.