Λευκό τοπίο στα ορεινά του νομού – Συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις για δεύτερη ημέρα (φωτο)

Με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η κακοκαιρία στο νομό Τρικάλων.

Στις ορεινές περιοχές και σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων χιονίζει από το πρωί, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, μιας και τα φαινόμενα δεν είναι έντονα.

Τα εκχιονιστικά μηχανήματα παραμένουν σε ετοιμότητα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ η χιονόστρωση ενδέχεται να κατέβει κάτω από τα 1.000 μέτρα κατά της διάρκεια της νύχτας.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες.

Τάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr