Μαγειρίας στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου

Μεγαλοκτηνοτρόφος με εκατοντάδες βιολογικές αγελάδες που του αποφέρουν ετησίως επιδοτήσεις σχεδόν 100 χιλ. ευρώ δήλωσε ο Tρικαλινός Χρήστος Μαγειρίας καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος έσπευσε να δώσει εξηγήσεις και για την περίφημη Ferrari λέγοντας πως αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. Ο Χρήστος Μαγειρίας υποστήριξε ότι η μητέρα του, τού έκανε δώρο το δικό της μερίδιο προκειμένου να αποκτήσει το πολυτελές ΙΧ.

Παράλληλα, ο μάρτυρας έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν ισχύουν όσα λέγονται περί κερδισμένων 6.000 τυχερών δελτίων και πρόσθεσε ότι τα συνολικά κέρδη από τζόκερ την περίοδο 2019 έως σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25 χιλ ευρώ. “Είμαι γόνος κτηνοτροφικής οικογένειας. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα” ανέφερε αρχικά ενώ για την Ferrari σημείωσε «Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει αποκτηθεί από πόρους εργασίας ή επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο λιμένα Ηγουμενίτσα. Ένας μέρος της αποζημίωσης μου την έκανε δώρο η μητέρα μου και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μην λασπολογείτε μια οικογένεια. Είμαστε κτηνοτροφική οικογένεια. Σε πρόσφατο έλεγχο ΣΔΟΕ και οικονομικής αστυνομίας αποτυπώθηκε ότι όσα δηλώνουμε τα κατέχουμε πλήρως».

Ο ίδιος είπε ότι κατά μέσο όρο οι ετήσιες επιδοτήσεις που λαμβάνει ο ίδιος προσωπικά και όχι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 98.500 ευρώ. «Άλλες χρονιές είναι 60 χιλ και άλλες 120 χιλ ευρώ. Συνολικά το 2019-25 έχω πάρει 593 χιλ ευρώ και κάτι παραπάνω” είπε για να υποστηρίξει ότι οι επιδοτήσεις αφορούν “Από το 2019 έχω 130 αγελάδες οι οποίες αυξάνονται και σήμερα είναι 290 και 60 αιγοπρόβατα.

Και έχω 272 στρέμματα χωράφια σπαρμένα μηδική που είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία. Το ίδιο και οι αγελάδες μου είναι στην βιολογική γεωργία. Πέραν αυτών έχω και ιστορικά δικαιώματα».

Αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια είπε τα εξής:

Λαζαρίδης: πόσες φορές κερδίσατε σε τυχερά παιχνίδια και τι ποσά;

Μαγειρίας: δεν κέρδισα 6 χιλιάδες δελτία που λέγεται. Συνολικά από το 2019 έχω κερδίσει περίπου 25 χιλιάδες ευρώ.

Λαζαρίδης: και πριν το 2019;

Μαγειρίας: παίζω 2-3 φορές την εβδομάδα

Λαζαρίδης: είπατε και πριν το 2019 κερδίζατε

Μαγειρίας: όχι μεγάλα ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Λαζαρίδης: γιατί δεσμεύτηκαν λογαριασμοί;

Μαγειρίας: Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για 2 οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν είμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Οταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε

Αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα είπε ότι ο έλεγχος προκλήθηκε από δημοσιεύματα ενώ αμφισβήτησε το περιεχόμενο του πορίσματος και την εντολή δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών.

Λαζαρίδης: γιατί δεσμεύτηκαν λογαριασμοί;

Χρήστος Μπόκας (protothema.gr)