Μαγνησία: Αγριογούρουνο πετάχτηκε σε αυτοκίνητο και το έριξε στα χωράφια

Άγιο είχε οδηγός τα ξημερώματα έξω από τα Κανάλια στη Μαγνησία, όταν μεγάλο αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητό του, στο ύψος της «Στούγγας».

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε αναποδογυρισμένο στα παρακείμενα χωράφια.

Τυχερός ο οδηγός

Παρά τη σοβαρότητα του τροχαίου και την εικόνα που παρουσίαζε το όχημα μετά την ανατροπή, ο οδηγός στάθηκε τυχερός, καθώς κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε όσους έφτασαν στο σημείο λίγο αργότερα, καθώς το τροχαίο θα μπορούσε να είχε πολύ βαρύτερη κατάληξη.

Συχνά τα περιστατικά με άγρια ζώα

Το ατύχημα έρχεται να προστεθεί στη λίστα των τροχαίων με αγριογούρουνα, που σύμφωνα με το δημοσίευμα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα στην περιοχή, κυρίως κατά τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η εμφάνιση άγριων ζώων στους δρόμους τείνει να γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

