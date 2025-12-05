Μαζικές ακυρώσεις επισκέψεων στον Μύλο των Ξωτικών

Παρά την κίνηση καλής θέλησης και έμπρακτης αλληλεγγύης των τοπικών αγροτών, προς τους επαγγελματίες των Τρικάλων, να μην στήσουν μπλόκο στο Μεγαλοχώρι αλλά στα διόδια του Λόγου, στον Ε65, ο τουρισμός σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα έχει πέσει κατακόρυφα.

Τα απανωτά αγροτικά μπλόκα σε νευραλγικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας, λειτουργούν αποτρεπτικά για εκδρομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Μύλο των Ξωτικών η πτώση των επισκεπτών είναι ήδη μεγάλη, ενώ μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο υπολογίζεται ότι έχουν ακυρωθεί περίπου 60 αφίξεις λεωφορείων.

Ο αποκλεισμός των δρόμων έχει συνέπειες και για την αγορά της Καλαμπάκας καθώς σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία της περιοχής.

Το αδιέξοδο είναι προφανές καθώς λύση για την ώρα δεν υπάρχει. Η απελευθέρωση των δρόμων επαφίεται μόνο στους αγρότες και στην έκβαση των διαπραγματεύσεων που θα έχουν με την κυβέρνηση.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr